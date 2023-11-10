特斯拉跌逾5% 券商喊賣、拜登支持組工會補一刀

特斯拉 (TSLA-US) 周四 (9 日) 重挫 5%，滙豐全球 (HSBC Global) 分析師形容特斯拉以汽車公司而言估值過高，給予「減持」評級。特斯拉還面臨瑞典罷工擴大、美國總統拜登支持推動籌組工會的壓力，成為當天股價面臨的其他逆風。

特斯拉周四盤中一度下挫 6.4%，終場下跌 5.2% 至每股 210.50 美元，盤後續跌 1.06%。滙豐 Michael Tyndall 等分析師表示，特斯拉的股價包含許多野心勃勃的計畫，包括延宕已久的自駕系統、人形機器人到超級電腦，「這些點子要化為現實，才足以支撐當前股價」。

該團隊表示，假如計畫嚴重落後、過程中顯示缺乏技術和監管可行性、或是商業化難度高，都將成為特斯拉股價的巨大風險。

滙豐形容，執行長馬斯克對公司來說「既是資產，也是風險」，他是一位「充滿領袖魅力的執行長，擁有一批狂熱的追隨者」。

這家剛開始追蹤特斯拉的券商，給特斯拉「減持」的投資建議評等，目標價 146 美元。

從好的一面來看，滙豐認為特斯拉的核心汽車業務，面臨的挑戰比其他既有業者少，溢價有其道理。電動車是一塊成長市場，有數十年的潛力，由於特斯拉已是成本領導者，從已經闡明的野心和既有規模來看，未來可望保有此地位。

此外，假如開發計畫比預期更快實現，特斯拉可能拿下比打價格戰更高的市占，使分析師重新看待本益比。

特斯拉股價約為 2024 年預估獲利的 57 倍，相較之下，尖牙股 (faang) 和微軟 (MSFT-US) 的預估本益比約 26。至於華爾街給特斯拉的平均目標價，目前為每股 239 美元。

瑞典罷工升級

然而，特斯拉周四的重挫不只受滙豐報告影響，也和瑞典罷工擴大和美國潛在的勞動力壓力有關。

由於特斯拉拒絕讓服務部門員工簽署集體談判協議，瑞典工會威脅擴大罷工規模。根據紐約時報報導，代表部分服務部門員工的 IF Metall 組織從 10 月 27 日起，在 12 處服務中心展開罷工。

此外，隸屬瑞典運輸工人聯合會 (STWU) 的碼頭工人矢言，若 11 月 17 日前未能達成勞資協議，將不會進行港口卸貨，負責充電站維修的技師也開出同樣條件。

The New Republic 報導，瑞典的工會行動有擴大到挪威的可能性。

美國組工會壓力

在此同時，拜登周四向美國聯合汽車工會 (UAW) 發表演說，支持工會領袖欲與特斯拉、豐田 (Toyota) 等車商達成集體協議，顯然與馬斯克反對工會的立場明顯不同。

UAW 主席費恩 (Shawn Fain)10 月曾說，「等我們回到 2028 年談判桌上，就不會只和『三大』談判，而是五大或六大。」

特斯拉將在本月底舉行 Cybertruck 活動，雖然該款電動卡車的規模和定價尚未公布，但已在一些宣傳活動中搶先曝光。