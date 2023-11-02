比亞迪電動車銷量大增 特斯拉投資人認為不是壞事

比亞迪 (002594-CN)(1211-HK) 周二 (1 日) 公布 10 月的電動車銷量。總計賣 了 30.11 萬輛乘用車，包括 16.55 萬輛純電動車，同比成長 60%，以及 13.56 萬輛插電式混合動力車，同比成長 19%。

整個第 3 季，比亞迪純電動車出貨量約為 43.2 萬輛，特斯拉 (TSLA-US) 出貨量約為 43.5 萬輛。這是兩家公司有史以來最接近的一次。

華爾街估計，比亞迪第 4 季純電動汽車出貨量將達到 49 萬輛，特斯拉則為 47.5 萬輛，比亞迪將成為全球電動車單季出貨量第一。這將是特斯拉首次從榜首位置上跌落，但特斯拉的海外投資人未必認為這是個壞消息。

比亞迪純電動車銷售增加，既代表低價電動車存在廣闊市場空間，也暴露出特斯拉 CEO 馬斯克的一個冒險賭注：延後生產低價汽車。這是特斯拉正在努力的事情，2019 年就已經推出的新車型電動皮卡 Cybertruck 將於本月交車，特斯拉需要新車型來保持銷量成長，華爾街也同意這一點，雖然電動皮卡即將到來，但低價小型新車型的上市時間仍不確定。

對於投資人來說，真正應該關心的不是誰的銷量高，而是電動車市場成長是否符合預期。

更重要的是，比亞迪汽車大部分銷量集中在中國，而特斯拉則在全球所有主要市場進行銷售。與此同時，特斯拉汽車的價格也高於比亞迪；特斯拉銷售額除以銷量得出的單價大約為 5.4 萬美元，而比亞迪的平均單價大約為 2.8 萬美元。

在特斯拉推出新車型之前，比亞迪的規模越大，投資人就越關注特斯拉的電動皮卡，以及型號較小、價格較低新車型的時機。

讓比亞迪和特斯拉的投資人都感到欣慰的是，中國電動車市場仍然強勁。除了比亞迪之外，蔚來、小鵬和理想在 10 月銷量合計達到 7.65 萬輛，同比增加約 200%。這 4 家電動車製造商占中國純電動車市場總量的 30% 至 40%。

截至 9 月，特斯拉在中國的純電動車銷量約為 43.3 萬輛，同比增加約 36%。即使如此，特斯拉不會輕易失去全球第一的位置。

市場預計，特斯拉今年全年出貨量將達到約 180 萬輛，仍然穩居年度冠軍寶座；比亞迪的全年純電動車出貨量約為 150 萬輛。

特斯拉是全球最大電動車製造商，比亞迪則是中國最大電動車製造商。規模帶來獲利，特斯拉和比亞迪是全球僅有的兩家能夠持續獲利的電動車製造商。近幾個月來，中國電動車價格戰愈演愈烈，多家公司不得不通過降價來維持市占率。

在比亞迪 10 月中旬公布第 3 季業績預告後，股價隨之上漲，特斯拉投資人同樣將其視作一個好兆頭。以哈默爾 (Patrick Hummel) 為首的瑞銀分析師表示，與傳統汽車公司相比，比亞迪可持續成本優勢大約為 25%。

他表示，特斯拉可能會與中國競爭對手一起增加其市占率。在中國市場，比亞迪和特斯拉可能成為贏家，而福斯和雷諾則註定會失敗。瑞銀預計，特斯拉將於 2025 年或 2026 年推出小型電動車，由於該公司簡化生產流程，該電動車可能會以低成本優勢，成為經濟實惠市場區隔中最暢銷的車型。