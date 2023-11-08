特斯拉股價跌跌不休 大摩：止跌首重財報達標

摩根士丹利表示，特斯拉 (TSLA-US) 股價不會停止下跌，除非這家電動車製造商做出一些重大改變。

分析師喬納斯 (Adam Jonas) 表示，雖然投資人相信公司的長期前景，但他們不願接受獲利和自由現金流預測進一步下調。他說，散戶投資人的最愛很可能會再次走低。

特斯拉股價周二 (8 日) 收盤跌破 220 美元關口，相較於 7 月盤中觸及的 295 美元高點，特斯拉股價已跌去約四分之一。但是即使出現回跌，今年仍被認為是該股強勁的一年，因為與 2023 年初相比，股價上漲了約 78%。

喬納斯表示，「撇開宏觀因素不談，特斯拉股價要想避免下一步下跌走勢，投資人必須對公司獲利成長和開拓核心汽車產業內外新市場的能力有信心。」「特斯拉投資人情緒低落，但這本身不足以阻止負面趨勢。」

但他說，特斯拉可以做幾件事來阻止其跌勢，並重新成為領頭羊。他說，特斯拉至少應該做其中一件事，讓股價重回正軌。

有助於扭轉股價的一件事就是應該 「停止財報錯失目標」。喬納斯特別指出，2024 財年每股獲利的一致預期為 3.94 美元，低於一年前的 7.30 美元。

他說，Cybertruck 和 S、X、3 和 Y 系列之外的其他車型的擴張，可能會對投資人情緒有所紓解。他強調，Cybertruck 的門檻已經大大降低。

喬納斯表示，在擴大市場之際，特斯拉應專注於輕資本業務。這將代表該公司的一種變革，目前該公司的業務模式是最大限度地提高資本密集度，盡可能地專注於汽車業務。

他指出，在未來 6 到 12 個月內將特別關注輕資本專案，如授權和軟體，這些專案有助於將特斯拉的相關性擴展到汽車產業之外。

他還表示，特斯拉需要能改善客戶體驗的產品來展示與 AI 的真正聯繫，以捍衛其多重地位。