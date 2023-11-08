〈台股盤前要聞〉英特爾唱旺AI PC、群聯揮別谷底Q4向上 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。英特爾昨 (7) 日攜手台灣雙 A 展示最新 AI PC，並喊話兩年內 AI PC 出貨將達 1 億台，矽晶圓大廠環球晶也在昨日召開法說會，除了第三季財報表現亮眼外，也釋出明年第二季營收將重返成長的營運展望。以下是今 (8) 日必看重要財經新聞。

英特爾展示 AI PC 應用 季辛格：兩年內出貨一億台

英特爾 (INTC-US) 執行長季辛格昨 (7) 日在 Intel Innovation Taipei 2023 科技論壇表示，AI PC 是產業重要轉捩點，因此攜手華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 展示最新應用。季辛格表示，2 年內 AI PC 將出貨一億台。閱讀全文...

〈群聯法說〉谷底已過 本季營運可望明顯優於 Q3

群聯 (8299-TW) 昨 (7) 日召開法說，執行長潘健成指出，需求谷底已過，加上漲價效益從 9 月起陸續發酵，第四季營收、獲利都可望明顯優於第三季。閱讀全文...

〈環球晶法說〉本季營收估小幅下滑 明年 Q2 重返成長

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 昨 (7) 日召開法說，董事長徐秀蘭表示，受到近期有些 IDM 客戶車用需求放緩影響，第四季營收估較第三季稍微下滑，明年第一季則估持平或小幅成長，隨著客戶需求有所改善，第二季營收可望重返季增軌道。閱讀全文...

〈聯詠法說〉明年營運恢復季節性走勢 四大應用全看增

IC 設計大廠聯詠 (3034-TW) 昨 (7) 日召開法說會，展望明年，副董事長暨總經理王守仁表示，隨著庫存去化至健康水位，明年客戶將恢復往常拉貨模式，營運也恢復季節性走勢，並預期手機、電視、PC 與車用都有機會呈現正成長。閱讀全文...

〈緯穎法說〉樂觀看 Q4 及 2024 年 AI 伺服器成長幅度最大

緯穎 (6669-TW) 昨 (7) 日舉辦線上法說會，緯穎財務長陳昌偉指出，雖然營收是相對較低的一季，但觀察到第三季及前三季 AI 伺服器營收占比皆超過 10%，樂觀看待第四季及明年展望，尤以 AI 伺服器成長幅度最大。 閱讀全文...

〈世界法說〉Q4 晶圓出貨量估季減 8-10% 毛利率下探至約 23%

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (7) 日召開法說，世界先進指出，由於客戶需求下降、備貨保守，第四季晶圓出貨量估季減 8-10%，毛利率也將由上季的 26.5%，降至 22-24%，約下滑 3.5 個百分點。閱讀全文...

後年報稅可望更省 明年綜所稅免稅額擬調升至 9.7 萬元

2025 年報稅可望更省。根據主計總處昨 (7) 日公布 10 月消費者物價指數 (CPI)，今年的 CPI 較前次的綜所稅免稅額調整時累計漲幅達 5.5%，已超過調整標準，以此推估，明 (2024) 年度綜所稅的免稅額將調升至 5000 元來到 9.7 萬元，後年度報稅即可適用。閱讀全文...

〈進出口統計〉我 10 月出口 381 億美元 年減 4.5% 再度翻黑

10 月出口再度翻黑，財政部今 (7) 日公布進出口統計，台灣 10 月出口 381.1 億美元，較去年同期減 4.5%；累計前 10 月出口值 3550.9 億美元，較去年同期減少 12.9%。閱讀全文...