後年報稅可望更省 明年綜所稅免稅額擬調升至9.7萬元

2025 年報稅可望更省。根據主計總處今 (7) 日公布 10 月消費者物價指數 (CPI)，今年的 CPI 較前次的綜所稅免稅額調整時累計漲幅達 5.5%，已超過調整標準，以此推估，明 (2024) 年度綜所稅的免稅額將調升至 5000 元來到 9.7 萬元，後年度報稅即可適用。

根據所得稅法規定，當年度的 CPI 如果比前一次免稅額調整時，其累計漲幅達 3% 時，將依據漲幅調升次年度的綜所稅免稅額、標準扣除額及薪資所得扣除額。

因此根據主計總處公布的數據估算，名年度的綜所稅免稅額將調升至 9.7 萬元、標準扣除額調升至 13.1 萬元；另外，薪資特別扣除額及身心障礙扣除額也有望分別調升至 21.8 萬元。

不僅免稅額有望調升，各稅率的課稅級距也有望調整，其中適用 5% 稅率的淨額將提升至 59 萬元以下；12% 稅愈將調升至 59 萬 1 到 133 萬元；20% 稅率則調升至 133 萬 1 到 266 萬元；30% 稅率則為 266 萬 1 元到 498 萬元；40% 稅率則為 498 萬 1 元。

如以育有 2 名國小子女的雙薪家庭來說，以 5% 稅率計算，可較 2023 年省稅約 2800 元。

對於明年報稅的免稅額調整，財政部將循例根據主計總處公布的數據進行試算，並在今年底前根據實際調整情況公告數據。