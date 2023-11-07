〈緯穎法說〉緯穎樂觀看Q4及2024年 AI伺服器成長幅度最大

緯穎 (6669-TW) 今 (7) 日舉辦線上法說會，緯穎財務長陳昌偉指出，雖然營收是相對較低的一季，但觀察到第三季及前三季 AI 伺服器營收占比皆超過 10%，樂觀看待第四季及明年展望，尤以 AI 伺服器成長幅度最大。

陳昌偉說明， 從產品組合面來看，第三季及前三季 AI 伺服器營收占比皆超過 10%，對緯穎來說有重要意義，AI 伺服器占營收超過 10% 將會是重要里程碑。

從客戶別來看，第三季及前三季有 3 個客戶營收占比也超過 10%，陳昌偉解釋，這代表客戶組成更多元，未來將持續優化客戶結構，努力開發新客戶。

展望後市，陳昌偉認為，無論是否為 AI 相關，整體伺服器需求都將成長，不過 AI 伺服器成長幅度更大、滲透率也更高。 AI 伺服器成長動能包含 ASIC、GPU、加速卡，短期內 ASIC 動能最強。

過去與母集團緯創 (3231-TW) 合作多聚焦在製造上，陳昌偉提到，隨著緯穎自有產能提升，明年 AI 新專案與緯創將轉為技術上合作，尤其在產品開發技術方面，會積極尋求合作。

緯穎董事會昨 (6) 日通過興建台南二廠，陳昌偉說，完工後，緯穎在南台灣的廠房可更集中，並有更完整的場域消化新品測試，就整個亞太地區來看，也可與馬來西亞廠分配量產產能，打通亞太供應鏈的韌性。

海外廠區部分，陳昌偉指出，馬來西亞負責系統整合的一廠已在 10 月貢獻產能；製造主機板的二廠，則預計 2024 年下半年開出產能。美洲地區是緯穎營收貢獻最多的戰場，墨西哥廠負責系統組裝、出貨量最多，今年目標是擴增三廠，預計 2024 年第一季啟用。