〈環球晶法說〉本季營收估小幅下滑 明年Q2重返成長

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今(7)日召開法說，董事長徐秀蘭表示，受到近期有些 IDM 客戶車用需求放緩影響，第四季營收估較第三季稍微下滑，明年第一季則估持平或小幅成長，隨著客戶需求有所改善，第二季營收可望重返季增軌道。

各尺寸產能利用率方面，徐秀蘭表示，目前 6 吋約 60-65%，8 吋從第三季開始轉疲、約 80-90%，12 吋磊晶 100%、裸晶圓約 90%，FZ 與化合物半導體則持續滿載。

徐秀蘭指出，目前記憶體產業客戶矽晶圓庫存仍高於非記憶體，但客戶對 AI、伺服器等應用很有信心，看好將驅動未來需求成長。

談及長約客戶，徐秀蘭說，許多客戶過去幾季面臨庫存調整，但基於長期合作關係，還是尊重長約承諾，且從客戶端來看，越來越多 Tier 1 客戶都看好未來營收成長。

價格方面，徐秀蘭說，由於有新產能開出等折舊壓力，先前與客戶議約的 2024 年長約，ASP 就高於今年，加上明年現貨價可望趨穩，預期明年整體 ASP 會高於今年。

展望明年產業景氣，徐秀蘭看好，隨著客戶去化庫存、人工智慧和自動化應用興起，及新產能陸續開出，若排除地緣政治等不確定因素，明年半導體景氣可望回溫。

環球晶今年資本支出低於原預期，對此，徐秀蘭解釋，主要原因是建築工程材料交付延遲，加上今年產業需求轉疲，與客戶溝通後，發現客戶產能拉升時程會遞延，環球晶也因此延後裝機時程，資本支出高峰將落在 2024 年，2025 年會再下滑。