英特爾展示AI PC應用 季辛格：兩年內出貨一億台

英特爾執行長季辛格(右)與華碩董事長施崇棠(右)共同展示AI PC應用。(鉅亨網記者劉玟妤攝)
英特爾執行長季辛格(右)與華碩董事長施崇棠(右)共同展示AI PC應用。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

英特爾 (INTC-US) 執行長季辛格今 (7) 日在 Intel Innovation Taipei 2023 科技論壇表示，AI PC 是產業重要轉捩點，因此攜手華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 展示最新應用。季辛格更說，2 年內 AI PC 將出貨一億台。 

談到 PC 市況，季辛格認為，目前庫存水位相當健康，出貨與進貨有很好的平衡，第二、三季營收都超越預期。未來 AI 將加速驅動 PC 創新，預計兩年內將可出貨一億台搭載 AI 功能的 PC。 

Arm 陣營近期積極搶進 PC 市場，包含蘋果與高通都來勢洶洶，也傳出輝達與超微可能推出相關產品。對此，季辛格說，雖然 Arm 在七、八年前搶進個人電腦市場，但現在情況與過去差不多，樂見許多企業搶進 AI PC 領域，擴大市場規模。英特爾有信心超越競爭者，優化產品，並提供最好的服務。

季辛格認為，AI 現在達到前所未有的熱度，即便熱度會有週期，也將面臨許多挑戰，但可看到目前已從訓練進入部署階段，未來將有突破性創新，最重要的是模型如何被使用，AI 如何進到平台上。

季辛格也於會後記者會，邀請華碩董事長施崇棠展示華碩與英特爾在 AI PC 的應用。施崇棠利用自家產品 Zenbook 14，展示在不聯網的情況下，透過 LLM 大型語言系統，就可以像在使用 ChatGPT 一樣，用任何語言來互動。不過施崇棠認為，目前 LLM 對非英文語種的語言還不是那麼友善，未來將持續優化。 

宏碁則結合自家 SpatialLabs Go 技術與英特爾的 Core Ultra 處理器，展示將 2D 畫面直接轉為 3D 畫面，在沒有獨立顯卡的情況下，就可以體驗到 3D 內容。

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