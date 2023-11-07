英特爾季辛格：矽經濟時代來臨 AI將無所不在

英特爾 (INTC-US) 執行長季辛格今 (7) 日在 Intel Innovation Taipei 2023 科技論壇中，以「AI 無所不在，矽經濟時代來臨」為主題，分享 AI 運算的發展，以及由晶片及軟體帶來的「矽經濟」如何創造龐大商機。

季辛格表示，現階段面臨產業的轉捩點，進入 AI 時代的新革命，我們的生活處處都數位化，因此將迎接矽經濟時代的來臨。季辛格提到，矽經濟相關設備在過去五年已經成長 5 倍，未來 10 年更會成長 15 倍。因此英特爾致力使 AI 無所不在，從客戶端、終端裝置到網路和雲端，AI 將使各種工作負載存取使用更加容易。

季辛格認為 AI PC 是重要發展趨勢，並有許多創新應用。他強調，透過與 OEM、獨立軟體供應商 (ISV)、獨立開發商合作，AI PC 將徹底顛覆使用者體驗，讓使用者在工作、娛樂上都可以使用。英特爾提供 Developer Cloud 開發環境，讓開發者布署 AI 及高效能運算等相關應用的解決方案。

季辛格在會中提到，英特爾四年五製程計畫的最新進程。季辛格說，許多人當初聽到英特爾四年五製程計畫時，都覺得我們瘋了。不過他有信心的說，目前計畫進行至今兩年半，英特爾可以如期完成。

季辛格進一步秀出四年五製程的相關產品，五節點的產品包含已經量產的 Intel 7、今年下半年量產的 Intel 4，以及 Intel 3。2024 年上半年則預計推出 Intel 20A，可以應用在邊緣運算，以及五製程最後一個產品 Intel 18A，將於明年下半年量產。季辛格認為計畫達成後，摩爾定律的的終點將繼續延伸。