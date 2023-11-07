〈群聯法說〉谷底已過 本季營運可望明顯優於Q3

群聯 (8299-TW) 今(7)日召開法說，執行長潘健成指出，需求谷底已過，加上漲價效益從 9 月起陸續發酵，第四季營收、獲利都可望明顯優於第三季。

潘健成指出，NAND 原廠自去年第四季開始減產，今年第二季甚至擴大減產，加上系統廠歷經 3 至 4 季庫存消化，NAND 市場已逐漸因回補庫存等需求緩步回溫，帶動價格回穩、甚至漲價，漲價訂單 9 月開始陸續發酵，10 月價格持續走揚。

潘健成說，控制 IC、模組等需求開始回溫，營運谷底已過，對後續市況正面看待，第四季營收、獲利都可望明顯優於第三季。

潘健成並透露，由於 NAND 原廠減產及降低資本支出等因素，去年第四季已出現部分 NAND 原物料供貨吃緊情況，加上為因應明年景氣需求回溫，擬透過預付貨款，強化與 NAND 供應商的合作與穩定貨源，預期明年可能出現缺貨潮。

潘健成預期，明年成長動能最強勁的產品，包括控制 IC、電競模組、Retimer 晶片等，另外，也看好明年 AI 帶動相關需求升溫，系統廠已開始要求將 AI 技術放進 SSD。

有鑑於 NAND 控制晶片逐漸進入先進製程世代 ，加上 NAND Flash 技術持續演化，及全球客戶的各種客製化系統加值服務合作案等，因此群聯擬發行第二次無擔保轉讓公司債約新台幣 60 億元，預計將用於研發支出及擴大營業規模等。