〈聯詠法說〉明年營運恢復季節性走勢 四大應用全看增

IC 設計大廠聯詠 (3034-TW) 今 (7) 日召開法說會，展望明年，副董事長暨總經理王守仁表示，隨著庫存去化至健康水位，明年客戶將恢復往常拉貨模式，營運也恢復季節性走勢，並預期手機、電視、PC 與車用都有機會呈現正成長。

細分各產品線，王守仁認為，OLED 驅動 IC 明年有不錯的成長機會，包括摺疊機、LTPO OLED 面板滲透率增加，其中，OLED 面板今年在手機滲透率約 42.5%，未來還會持續增加，平板、筆電與車用還在起步階段，預期也會逐步成長，而聯詠在各種應用都有提供解決方案，將隨著市場需求增加而成長。

PC/NB 方面，隨著 AI 新規格問世，預期明年 PC/NB 會有換機潮，尤其在高階機種領域，看好規格提升對聯詠有不錯的成長機會；電視 SOC 則因有新產品、新客戶加入，展望也樂觀；車用也將持續成長；ASIC 業績也有相當不錯的表現。

另外，近年中國面板廠市占率不斷提升，王守仁指出，聯詠產品線完整、競爭力強，對公司來說有不錯的機會，且經營品牌客戶也是公司長期營運策略。

針對庫存，聯詠第三季存貨金額續減至 91.15 億元，季減 13.32%，年減 46.94%，預估第四季存貨金額與上季相當，前三季的存貨銷售天數 74 天，相較上半年 80 天減少。

王守仁說，目前整體庫存調整已告一段落，聯詠晶圓投片也已恢復正常，明年需求正與晶圓廠洽談中，已經有所準備，同時強調不論是具競爭力或先進製程的晶圓廠，聯詠都會採用，除了 28 奈米，也會評估進入 22 奈米高壓製程。

至於毛利率方面，王守仁表示，毛利率一直是公司努力追求的目標，將持續推出新產品，並優化產品組合，特別是在高階產品，同時進行成本管控，明年會努力維持今年水準。