〈房產〉1998年來最大興建潮 連6年全台住宅開工數都逾10萬戶

根據內政部統計月報資料顯示，這波興建潮從 2018 年開始，每年的開工數量超過 10 萬戶，高峰期在 2020-2022 年，一年高達 13-14 萬戶的開工數量，今 (2023) 年前三季累計也達 9.9 萬戶，而上一波出現長時間的大量興建潮已是 1998 年以前的事情。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，2018 年房市從谷底復甦，2020 房市開始升溫，從 2020 開始連續 3 年開工量都超過 13 萬棟，等於每個月全台平均至少有 1 萬戶的住宅開工，反映市場需求穩定，開發商看到手上案子穩穩銷售，也更有買地推案的意願，今年前三季的開工量雖較去年衰退，全年仍有機會挑戰 13 萬戶，不過從預售揭露量來看，開發商普遍面臨銷售率下滑與銷售時間拉長等狀況。

統計顯示，2009-2017 年住宅平均一年開工量約 7.7 萬戶，不過從 2018 年後就突破到 10 萬戶以上，且一路攀升到去年高峰的 14.6 萬戶；但平均地權條例開始討論之際，預售案銷售狀況就出現下滑，若對比開工量與預售揭露量，整體銷售率也從 2021 年的 7 成多，開始明顯下滑。

曾敬德指出，這波開工數量大增與雙北以外區域的崛起有關，這波房市亮點多在雙北以外區域，這些區域的重大建設投資逐漸落成，都市競爭力增加，加上房價基期較低，出現科技業投資點火，就帶動市場買氣增加，開發商手上推案銷售順利，更願意積極買地推案，一直到平均地權條例開始討論，2022 下半年預售市場就出現明顯降溫，也就是說真正的壓力開始，是從 2022 年下半年才逐漸開始累積。