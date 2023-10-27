熱搜爆了！張庭96套房產、銀行賬戶全部解封

台灣藝人張庭再次洗版了！周四（26 日）# 張庭 96 套房產解封 #相關話題，一度衝上微博和百度熱搜第一。

據《法制日報》報導，石家莊市裕華區人民法院已經撤銷張庭達爾威一案，解除對其資產的查封，共計 96 套房產，並解凍其名下多筆銀行存款、銀行帳戶。

本案系張庭（本名張淑琴）、林瑞陽（本名林吉榮）旗下上海達爾威貿易公司涉網路傳銷案。河北省石家莊市裕華區市場監管局在 2021 年 6 月 5 日以「涉嫌傳銷」立案調查。

該案被申請人為上海振泓生物科技公司、上海巨擘億網實業公司、上海廣鵬投資管理咨詢公司等多個主體，法人為林瑞陽、張庭及匡桂媛。法院裁判文書顯示，石家莊市裕華區人民法院於 2021 年 7 月 20 日裁定查封被申請人上海振泓生物科技公司、上海巨擘億網實業公司名下共計 96 套房產。

林瑞陽對這個裁決結果做出了回應。他說：「我們的案子終於結案了，而且是非常正面的結案。我們會在全球各地重新找回我們的代理」。

張庭 1970 年 6 月 20 日出生於彰化縣，1988 年因拍攝廣告而踏入演藝圈，1991 年因出演《戲說乾隆》星路大開，2000 年因出演古裝喜劇《絕色雙嬌》在中國走紅，獲得「台灣第一酒窩美女」稱號。

2014 年 12 月，她因在《武媚娘傳奇》中飾演韋貴妃一角再次受到關注。

近 10 多年，張庭逐漸淡出娛樂圈，但抖音興起給了張庭第二個身份——帶貨女王，她也被稱為「微商女王」。

天眼查 App 顯示，上海達爾威貿易公司成立於 2013 年 6 月，法定代表人為林吉榮，張淑琴擔任董事長，註冊資本約人民幣 2.32 億元。

股東訊息顯示，該公司前兩大股東為上海廣鵬投資管理咨詢公司、上海勝極生物科技公司，這兩家公司的法定代表人均為張庭。