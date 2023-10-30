〈房產〉全台買屋者有近2成屬中高齡貸款 六都以台北市占比最高

根據聯徵中心統計資料，顯示 2023 年第 2 季中高齡購屋貸款狀況，全台有 19% 是 50 歲以上的中高齡申貸族，台北市中高齡貸款者占全市 31%，占比居六都之冠，也就是台北市每 3 名申貸者中就有 1 名是中高齡買方，新北市占比也達 21.7%，占比最少的是台南 13.3%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雙北房價高，購屋年齡晚，且普遍對於換屋、置產和投資觀念也較盛，對於年紀較大仍背負貸款的接受度也相對較高，所以中高齡購屋族的占比高；而南部房價相對親民，長輩不愛跟銀行借錢，亦有許多有財力的長輩採不貸款購屋，因此貸款占比較小。

進一步觀察，全台年齡過 50 歲的申貸者中，女性占比 55.4%、有 4834 筆，男性 3897 筆，整體明顯「女多於男」。不過在購屋平均鑑估值和建物面積方面，男性的負擔能力仍較女性為強，男性購買的平均坪數 50.2 坪，女性 46 坪，相差近 4 坪，大約是一個房間的大小。而新北市過半百女性最愛買，佔 57%，而平均鑑估值 1622 萬元，也與男性的 1698 萬元相差不遠。

第一建經研究中心副理張菱育表示，過去多數家庭購置的第一屋是登記在先生名下，並負責繳貸款， 而到了中壯年後換屋或購置第二屋，則會考慮由太太來申貸，因此才會出現 50 歲以上申貸者「女多於男」；由於女性財力普遍略低於男性，且第二屋貸款利率通常較高，因此年過半百的購屋貸款，平均利率較高，但是這些中壯年已累積一定經濟水準，有充裕自備款，因此仍會有置產規劃。

張旭嵐提醒，銀行審核貸款年期通常會考慮申貸者年齡和年期加起來不超過 70 或 75，也就說 50 歲申貸者最多只能申請 25 年期，越老購屋，可分的期數少，每月還款的房貸金額高，因此越早規劃購屋，彈性越大，壓力較小。