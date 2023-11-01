〈房產〉六都房屋買賣移轉棟數續增長 全年交易量挑戰30萬棟

依全台六都會區今 (1) 日最新公布 10 月房屋買賣移轉棟數表現，六都 10 月的移轉棟數為 2.1 萬棟，年增 23% 且較上月持平，是今年以來連 4 個月年增率轉正成長，其中，台南移轉數月增 33.1%，年增 66.8% 最出色，趨勢已明顯止跌回穩，以此趨勢推估，今年有機會挑戰 30 萬棟。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年下半年市況相當低迷，買賣移轉棟數的數量低落，統計下半年六都買賣移轉棟數已經連續 4 個月年增，當前的房市雖然投資需求退場，但整體自用客數量穩定且購屋意願高，總統大選對於房市也無顯著干擾，未來幾個月仍有機會呈現移轉年增表現，全台全年交易量將挑戰 30 萬棟。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，由於房市交易與登記約莫有 1 個月左右的時間差，因此 10 月建物買賣移轉棟數主要是反映 9 月至 10 月初的市況，10 月六都建物買賣移轉棟數月減 0.3%，其中，各都會區增減互見，台北市、桃園市與台中市均較 9 月量縮，台北市量縮 11.8%，桃園市月減 14.8%，台中市減少 16.6%，而台南市月增 38.1% 表現最佳，新北市月增 12.3%，高雄市成長 6.8%。

陳金萍指出， 而台南市 10 月買賣移轉月增 38.1% 之多，主要受惠於永康與歸仁大量新屋交屋潮挹注，均較 9 月交易量大增 400 棟以上，是今年單月最佳表現，同時也是 2021 年 6 月以來最高。

另與 2022 年 10 月相比，六都建物買賣移轉棟數年增 23%；台南市大增超過六成，較去年同期成長 66.8%，新北市也有五成以上的增幅，新北市年增 54.6%，台北市年增 17.3%，高雄市年增 15.5%，桃園市年增 11.8%，台中市減少 8.6%，台中市是唯一呈現年、月雙減的都會區。陳金萍指出，2022 年 10 月在兩岸關係轉趨緊張、央行連續升息、以及九合一大選前的狀況下，市場出現觀望氣氛，房市交易量處於相對低檔，10 月六都建物買賣移轉棟數是去年第二低量，僅高於農曆春節的 2 月，基期較低，讓今年 10 月六都交易量較去年同期成長超過二成也實屬合理。

進一步觀察今年 1-10 月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 189,193 棟，與去年同期年減 7.5%，仍是自 2019 年來最低交易紀錄，創五年新低，不過，減幅已縮小至個位數。其中，台北市年減 10.5% 最多，而桃園市與台中市年減 9.4% 與 9.1%，新北市年減 5.5%，高雄市年減 7.7%，減幅逐步收斂，而台南市年減 1.9%，已與去年交易量相當，表現最為亮眼。