Fed今年投票委員：寧可過度收緊政策 也不願行動不足

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周一 (6 日) 受訪表示，他寧可過度收緊貨幣政策，也不願因為緊縮行動不足而導致通膨無法回到 2% 的目標水平。

卡什卡里接受《華爾街日報》採訪時表示：「貨幣緊縮不足，無法幫助我們在合理的時間內回到 2% 的通膨目標。」

他並表達對通膨再度上升的擔憂，因目前一些物價和薪資數據顯示，通膨可能穩定在 2% 上方。

Fed 上周結束為期兩天會議後宣布維持利率不變，部分市場參與者認為，主席鮑爾 (Jerome Powell) 的言論代表著，隨著通膨自去年高點大幅下滑、就業市場降溫，Fed 可能已完成升息。

根據上周五出爐的非農報告，美國 10 月新增就業 15 萬人，就業放緩幅度高於預期，失業率則升至 3.9%，為近兩年新高。8 月和 9 月的新增就業數據也雙雙遭到下修。

除了通膨再度上升的可能性以外，美國經濟還面對地緣政治動蕩、政府關門等威脅。長期公債殖利率上升，也推高消費者和企業的借貸成本。

卡什卡里表示，他需要更多資訊才能針對下一步應採取何種行動做出決定。

卡什卡利是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員之一，Fed 將在 12 月 12 日至 12 月 13 日舉行今年的最後一場 FOMC 決策會議。