連跌3個月後回歸季節性規律 將是美股利多

今年美股的季節性規律幾乎十分完美。由於缺乏經濟消息和企業業績，美股在夏末往往會出現波動。投資者隨後也會去度假，導致交易量減少，交易更加波動。因此，美股在 7 月 31 日迅速見頂，之後一直在努力尋找支撐點。

標普 500 指數上月創下 2020 年 3 月以來最長的逐月下跌趨勢，道指也回吐今年大部分漲幅。

進入 11 月，季節性規律將轉而成爲美股的利多因素。

根據 LPL Financial 的數據，11 月是美股自 1950 年以來表現最強勁的月份。標普 500 指數在過去 11 年中，只在 2021 年的 11 月出現過下跌。Bespoke Investment Group 數據也顯示，過去 100 年來，標普 500 指數 11 月平均漲幅超過 1%。

由上周走勢來看，11 月美股似乎已經充滿希望。其中，標普 500 指數上周四 (2 日) 上漲 1.9%，創 4 月以來的最大單日漲幅；道指上漲 1.7%，創 6 月以來最大單日漲幅。

反彈的背後是周三 (1 日) Fed 連續第二次暫停升息，使基準利率維持在 22 年來的最高水平，投資者似乎樂觀地認爲 Fed 已經完成升息。

根據 CME FedWatch 工具，80% 的人預計 Fed 將在 12 月政策會議上再次維持利率不變，並預計最快在明年 3 月降息。不過 Fed 主席鮑爾周三警告，尚未考慮降息。

Fed 暫停升息後債券殖利率下滑，也幫助美股走高。而油價轉向疲軟，可能是另一個支撐因素。

LPL Financial 投資組合策略師史密斯 (George Smith) 表示：「連跌 3 個月的壓力可能也讓空頭精疲力竭，導致股票接近超賣水平。」

季節性模式的預兆遠不止 11 月。根據 CFRA 數據，自 1990 年以來，標普 500 指數從 11 月到次年 4 月平均上漲 6.7%。不過歷史只能作爲參考，不能預測未來。

摩根士丹利首席美國股票策略師威爾森 (Mike Wilson) 之前曾警告，第 4 季度美股反彈的可能性已經下降，理由是消費者和企業信心動搖、市場廣度縮小以及 Fed 升息的落後效應，他認爲這些挑戰超過了美股的季節性規律。

他在 10 月 29 日的報告中寫道：「我們仍然相信對標普 500 指數長期目標為 3900 點。」