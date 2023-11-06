貝萊德：高利率影響尚未滲入股市 反彈都只是暫時

美國國債殖利率攀升至多年高點，近日雖有回跌，但仍處於偏高水準，投資人正逐漸消化 Fed 將在較長時期內收緊貨幣政策的觀點。

而歷史顯示，這種情況下，美股往往與美債價格呈現負相關，美債價格又與殖利率呈反比關係。

資管巨頭貝萊德研究部門負責人博伊文 (Jean Boivin) 表示，美股年底前的任何反彈都可能是短暫的，因為股市並沒有完全反映出利率將在較長時間內保持較高水準的前景。

他表示，「如今的問題是：利率飆升是否已經傳導至股市？我們的答案是還沒。」

他還指出，「還會有更多的向下修正，但預計一旦修正完成，2024 年的環境會更好。」

自 2022 年 7 月以來，博伊文的團隊一直在策略上減碼整體發達市場的股票。理由有二：首先，他預計未來一年全球經濟成長將停滯不前，因為美國經濟「比看上去更弱」；其次，股市並未反映出持續的高利率環境。

這位策略師表示，「如果事實證明我們錯了，經濟成長出現實質性回升或利率持續回落，那將促使我們對股市變得更加樂觀。」

不過，11 月初的市場走勢與博伊文的預期形成鮮明對比。標普 500 指數創下一年來最大單周漲幅，而 10 年期國債利率從 5% 進一步回落，因之前跡象顯示 Fed 可能軟化其政策前景。

標普 500 指數今年至今仍上漲約 14%，其中大部分漲幅集中在科技巨頭身上。這是因為人們對人工智慧 (AI) 的樂觀情緒推動這些漲幅。

雖然博伊文也看好 AI 前景，但他表示，標普 500 指數中的「七巨頭」(Magnificent Seven) 的表現不佳，更能夠反映出充滿挑戰的宏觀環境。

「七巨頭」分別是指蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、谷歌 (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta (META-US) 以及輝達 (NVDA-US) 和特斯拉 (TSLA-US)。

美國銀行策略師蘇布拉曼尼亞 (Savita Subramanian) 也表示，如果剔除科技巨頭，標普 500 指數的長期成長預期接近歷史低點。