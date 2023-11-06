鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估上修至36.79元，預估目標價為442元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯詠(3034-TW)做出2023年EPS預估：中位數由36.79元上修至36.79元，其中最高估值39.76元，最低估值35.49元，預估目標價為442元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|39.76
|44.87
|47.09
|最低值
|35.49
|30.93
|30.85
|平均值
|37.18
|38.53
|40.1
|中位數
|36.79
|38.95
|38.7
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|113,470,000
|133,550,000
|137,821,000
|最低值
|107,797,000
|110,661,490
|115,035,540
|平均值
|111,235,810
|119,180,540
|125,627,520
|中位數
|111,050,000
|118,570,000
|124,399,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|45.96
|63.87
|19.42
|13.03
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|109,956,674
|135,365,510
|79,955,520
|64,372,306
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3034/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。