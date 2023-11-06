鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估上修至36.79元，預估目標價為442元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯詠(3034-TW)做出2023年EPS預估：中位數由36.79元上修至36.79元，其中最高估值39.76元，最低估值35.49元，預估目標價為442元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 39.76 44.87 47.09
最低值 35.49 30.93 30.85
平均值 37.18 38.53 40.1
中位數 36.79 38.95 38.7

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 113,470,000 133,550,000 137,821,000
最低值 107,797,000 110,661,490 115,035,540
平均值 111,235,810 119,180,540 125,627,520
中位數 111,050,000 118,570,000 124,399,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 45.96 63.87 19.42 13.03
營業收入
(單位：新台幣千元)		 109,956,674 135,365,510 79,955,520 64,372,306

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3034/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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