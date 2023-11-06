鉅亨速報 - Factset 最新調查：精華(1565-TW)EPS預估上修至11.77元，預估目標價為219元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對精華(1565-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.77元上修至11.77元，其中最高估值13.31元，最低估值9.93元，預估目標價為219元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|13.31
|15.08
|16.5
|最低值
|9.93
|12.56
|16.5
|平均值
|11.64
|13.76
|16.5
|中位數
|11.77
|13.77
|16.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4,640,000
|4,870,000
|4,842,170
|最低值
|4,342,000
|4,588,390
|4,842,170
|平均值
|4,468,300
|4,746,350
|4,842,170
|中位數
|4,485,000
|4,763,500
|4,842,170
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|20.21
|18.8
|14.78
|25.53
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,003,499
|5,401,607
|5,006,588
|6,346,670
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1565/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。