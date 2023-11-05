〈台股風向球〉聯準會決策有助壓抑空頭 等待量能放大助攻

在美國聯準會 (Fed) 決議暫不升息後，美股反彈，台股加權指數上周也彈升 373 點，連破月線、季線反壓，並終結周線連 2 黑，不過，法人提醒，由於量能未跟上，顯示市場信心並未完全恢復，若接下來各大上市櫃公司密集繳出的第三季財報表現佳，有助強化多頭氣焰，而基本面仍將使個股走勢分歧。

上周外資在集中市場雖呈連 3 賣，但賣超金額僅 51 億元，投信則是連 14 買，台股交易員提到，隨著 Fed 鷹派態度緩和，有利美股偏多整理，並促使國際資金回流。

外資上周買超金額前 10 大標的有聯詠 (3034-TW) 達 45 億元、愛普 *(6531-TW) 逾 30 億元、聯發科 (2454-TW)25 億元，廣達 (2382-TW)22 億元，穩懋 (3105-TW)、威盛 (2388-TW) 均逾 17 億元，技嘉 (2376-TW) 和川湖 (2059-TW) 也達 13 億元上。

台股交易員認為，正值第三季財報密集公布期，個股間的走勢仍將分歧，不過，由於新台幣並未再探低、多頭氛圍轉強，再加上隨著年底總統大選逐漸接近，行情有望漸升溫，而量先價行。

永豐投顧指出，經過 10 月下旬幾次大跌，市場信心薄弱，須留意美股未完成打底，本周還有變數，不如靜觀其變，等待股價形成明確方向再介入。

本周重要法說包括有聯詠、世界 (5347-TW)、環球晶 (6488-TW)、緯穎 (6669-TW)、群聯 (8299-TW)、力智 (6719-TW)、儒鴻 (1476-TW)、台灣大 (3045-TW)、瑞鼎 (3592-TW)、中租 - KY(5871-TW)、M31(6643-TW)、可成 (2474-TW) 等。

永豐投顧進一步說明，加權指數在萬六關卡止跌，短線空方攻勢告一段落，不過，成交量並未跟上，11/1、11/2 兩個交易日的成交量均不到 2700 億元，低於 10 月中前的平均水準，再加上季線下彎走勢依舊，提醒投資人，若美股沒有突破性表現，台股還是中性看待。