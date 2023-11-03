鉅亨市場快訊》準備降息？別搞錯聯準會意圖

訊息快遞：

聯準會連續兩次利率決策會議都決定暫停升息，雖然聯準會主席鮑爾表示不能排除未來進一步升息的可能性，但市場仍樂觀預期明年下半年聯準會就會開始降息，激勵美國股債市同時上漲。

鉅亨買基金觀點：

1. 為何聯準會暫停升息？

雖然聯準會於 7 月底的會議後就停止升息，但美國 10 年公債殖利率仍從 4% 進一步升高至 5%，美國金融壓力指數也由 - 0.8 升至 - 0.3。就算停止升息，只要美國 10 年公債殖利率帶動金融壓力升高，就足以抑制經濟需求並降低通貨膨脹率，這也正是聯準會持續強調必須觀察過往升息的累積滯後效果，並決定按兵不動的主因。

2. 美國貸款利率已經很驚人

目前美國 30 年固定房貸利率為 8%，信用分數最高與最低族群的二手車貸利率分別為 7.1% 與 21.4%（最高為 780 分以上、最低為 500 分以下），如此高的貸款利率也反應在處於低點的買房與買車預期上。除了一般民眾會面臨的車貸與房貸利率外，企業同樣也必須面對資金成本升高的壓力（美國非投資等級公司債券到期殖利率由 7 月底的 8.4% 升至 9.4%），理論上會為過熱的經濟帶來降溫效果。

3. 少算財政政策，美國經濟韌性十足

按照過往經驗，快速升息與各項貸款利率同步升高，應該會對美國經濟帶來降溫效果。但現在卻有一點跟以前大不相同，從 1956 年至 2000 年間，當美國短期利率升高時，財政政策大多也同步是收緊的狀態，平均每年政府債務 / GDP 會減少 1.1%。但最近卻與過往完全相反，根據白宮預算辦公室預估，今年與明年美國政府債務 / GDP 分別會增加 1.4% 與 3.6%，擴張性的財政政策會抵消掉部分緊縮性貨幣政策的效果，所以高利率需要更多時間才能發揮如同過去般的效果。

投資策略：用短債基金分散風險

按照目前市場對未來一年美國經濟成長率預估，2024 年底時美國近七年年化名目經濟成長率為 5.4%，要讓貨幣政策有足夠抑制經濟的效果，美國 10 年公債殖利率必須高於 5.4%，美國長期公債並非大家想的完全沒有風險，建議以利率與違約風險都較低的短期投資等級債券基金來降低投資組合的波動度與潛在風險。

鉅亨買基金精選基金

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上 下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。

投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的; 投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00