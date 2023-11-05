台股周線翻紅 投信看好需求回穩挹注多頭動能

美債殖利率回落激勵股市多頭動能，台股周線翻紅，投信認為，在智慧型手機、PC 需求回穩下，有利台股重拾成長動能，預期加權指數有望呈現震盪向上走勢。

從籌碼面來看，三大法人連續三週僅有投信買超，外資與自營商再度站在賣方，但外資本周賣超金額縮小至 48.12 億元，自營商減碼金額也降至 51.90 億元，投信則回補 171.46 億元，三大法人單週合計買超 71.45 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，全球股市 10 月走跌，主要受美債利率持續衝高影響，而本次聯準會的中性發言，降低市場對於升息預期心理；而美債利率也出現回檔，帶動美股、台股等股市大舉反彈。

從產業面來看，晶圓龍頭大廠近期法說釋出供應鏈調整已經非常接近底部的訊息，且近期智慧手機及 PC 相關需求回歸正常，有利於台股重拾成長動能，預料將呈現震盪向上。

安聯投信台股團隊表示，目前而言，市場大致上還是處在期待更多數據驗證、好消息、觀察終端需求改善程度，以及能見度有望更為明朗的明年第 1 季展望等產業資訊。

日盛上選基金研究團隊表示，美國聯準會將聯邦基金利率目標區間維持不變，符合市場預期，由於美國 10 年債殖利率降幅接近 20 個基點，短線股市風險降低。

但長期而言，如果 10 年債利率下滑太快，聯準會仍有再次升息的可能性，後續可持續追蹤，近期國際市場已陸續反應利空消息，美股表現可望回穩，對台股後市相對正向。



