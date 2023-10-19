聯準會調查：美國家庭淨值在疫情期間大增37% 史上最高

聯準會發布 3 年一度的消費者財務調查指出，在疫情期間，典型家庭的淨資產激增，這主要得益於房價和股價上漲以及政府紓困措施。

淨資產是衡量負債後的家庭資產的指標。聯準會發現，考慮到通貨膨脹因素後，淨資產中位數躍升至 19 萬 2900 美元，較 2019-22 年成長 37%。

這是 1989 年聯準會開始調查以來的最大增幅，也是歷來第二大增幅的 2 倍多：經濟大衰退前的 2004 年至 2007 年，實際淨資產中位數增加了 18%。

聯準會表示，「不同類型家庭的淨資產幾乎普遍成長」。

穆迪分析公司首席經濟學家贊迪表示：「美國人在疫情期間變得更加富有。」

贊迪表示，這在很大程度上是由於聯準會在疫情爆發時將利率降至最低點，降低了消費者的借貸成本。擴大的社會安全網降低了人們承擔債務的可能性。當人們清楚美國經濟將從早期疫情衝擊中迅速復甦時，由於政府的支持和疫苗全面接種，股票和房屋等資產價格「開始上漲」。

當然，並不是每個人都平等受益：例如，收入最低 20% 的家庭通常不會持有房屋和股票等資產。

貧富差距仍然很大。截至 2022 年，財富排名墊底 25% 的家庭的淨資產中位數為 3500 美元。收入最高的 10% 家庭的淨資產中位數為 380 萬美元。

亞特蘭大 oXYGen Financial 執行長兼創辦人、註冊理財規劃師詹金 (Ted Jenkin) 表示：「在美國，那些擁有大量淨資產的人不斷壯大，而那些沒有淨資產的人卻沒有太大進步。」

新冠疫情導致前所未有的聯邦救濟資金規模，例如紓困支票、大增的失業救濟金和兒童稅收抵免庭 政府也採取措施減輕債務負擔，例如暫停支付學貸和利息。

根據聯準會的數據，從 2019 年到 2022 年，典型家庭的「交易帳戶」餘額增加 30% 達 8000 美元。

同時，房屋和股票等金融資產的價值大幅上漲。房屋淨值中位數從 2019 年的 13 萬 9100 美元升至 2022 年的 20 萬 1000 美元，增幅為 45%。標普 500 指數從 2019 年底到 2022 年成長約 20%；401(k) 或個人退休帳戶等傳統退休帳戶的餘額增加 15% 達 8.69 萬美元。

不僅股票價值上漲，而且更多的人也開始投資。聯準會表示，2019 年至 2022 年間，家庭直接持有股票的比例「顯著」增加，從 15% 增加到 21%，這是史上​來最大的變化。

聯準會表示，在這 3 年時間內，種族貧富差距也有所縮小，因為非白人家庭的房屋、股票和企業所有權的成長相對白人家庭要多。

然而，這些差距仍然很大。聯準會表示，典型的白人家庭的財富大約是典型黑人家庭的 6 倍，是典型西語裔家庭的 5 倍。

聯準會補充說，就收入而言，黑人和西語裔家庭扣除通膨因素後的工資在 2019-22 年停滯不前。

還有跡象顯示，雖然疫情時期財富有所增加，但許多家庭仍在苦苦掙扎。根據人口普查局數據，2022 年貧窮率將躍升至 12.4%，比 2021 年上升 4.6 個百分點，比 2019 年疫情前的貧窮率上升 0.6 個百分點。