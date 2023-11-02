英國央行維持利率不變 指貨幣政策將持續維持緊縮一段時間

英國央行周四 (2 日) 維持利率不變，但表示貨幣政策可能需要在「較長時間內」保持緊縮。

貨幣政策委員會 (MPC) 以 6 比 3 的投票結果贊成將主要利率維持在 5.25%。其中 3 名成員更傾向於將利率再提高 25 個基點至 5.5%。

根據 LSEG 數據，在英國央行結束 9 月連續 14 次升息後，市場稍早預計連續第二次升息的可能性約為 89%。

MPC 在周四的聲明中表示，「MPC 的最新預測表明，貨幣政策可能需要在較長時間內實行限制性政策。如果證據顯示通膨壓力更加持續，就需要進一步收緊貨幣政策。」

自 MPC 自 10 月上次預測以來，通膨率已降至 6.7%，但仍遠高於英國央行 2% 的目標。同時，經濟活動大幅疲軟，勞動市場出現寬鬆跡象。

MPC 在隨附的貨幣政策報告中指出，通膨已低於 8 月調查結果中提出的預期。該行目前預計，2023 年第 4 季消費者物價指數 (CPI) 平均約為 4.75%，然後在明年第 1 季降至 4.5% 左右，2024 年第 2 季降至 3.75% 左右。

英國 GDP 預計將在 2023 年第 3 季持平，表現弱於 MPC 8 月的預測。目前預估第 4 季 GDP 僅成長 0.1%，也弱於 8 月的預期。

MPC 在聲明中指出，「自從 MPC 做出先前決定以來，英國通膨持續性的關鍵指標幾乎沒有什麼消息。繼續有跡象顯示收緊貨幣政策對勞動市場和更廣泛的實體經濟產生了一些影響。」

它補充說，貨幣政策需要「在夠長的時間內實行足夠的限制」，才能使通膨持續回到 2% 的目標。