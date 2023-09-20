8月CPI意外走低 英國央行周四是否升息益顯撲朔

繼周三 (20 日) 稍早公布的 8 月通膨數據出現明顯走低後，英國央行的下一步貨幣政策決定成為開放性選擇。

在公布 8 月消費者物價指數 (CPI) 之前，市場預計英國央行周四 (21 日) 升息 25 個基點至 5.5% 的可能性為 80%，為 2007 年 12 月以來的最高水準。

CPI 年增率從 7 月的 6.8% 降至 8 月的 6.7%，打破市場升至 7% 的普遍預測；市場對利率的定價出現大幅波動。

倫敦時間上午 10 點，倫敦證券交易所集團 (LSEG) 掉期數據顯示，英國央行將利率穩定在 5.25% 的可能性從 20% 上升至近 55%。

值得注意的是，截至 8 月底的 12 個月內，不包括波動較大的食品、能源、酒精和菸草價格的核心 CPI 成長 6.2%，低於 7 月的 6.9%。商品費率從 6.1% 略升至 6.3%，但被服務費率從 7.4% 大幅放緩至 6.8% 所抵銷。

巴克萊分析師在周三的研究報告中表示，總體 CPI 的意外回跌，特別是相對於該行 8 月總體通膨率 7.1% 和服務業率 7.2% 的預測，意味著英國央行周四的利率決定現在變成「一半一半」。

然而，即使貨幣政策委員會 (MPC) 的投票結果比先前預期更為鴿派，但巴克萊仍看好升息 25 個基點。

Berenberg 資深經濟學家皮克寧 (Kallum Pickering) 也表示贊同，他在周三的電郵中表示，雖然 8 月通膨意外下行加大了周四暫停升息的可能性，但 MPC 可能傾向於再次升息，「同時提供強烈訊號表明，只要通膨繼續走低，就不太可能進一步升息。」

他說，「畢竟每月數據可能會波動，即使核心通膨大幅下降，但物價壓力仍遠高於英國央行 2% 的目標。此外，基本需求仍基本保持韌性，薪資壓力仍然較高，這增加了服務成本壓力。」

英國央行在讓通膨回歸現實和讓至今出奇強勁的經濟陷入衰退之間，一直像是走在鋼索上。

在一系列英國企業周二 (19 日) 發布獲利預警，加上英國經濟 7 月萎縮 0.5%，遠低於普遍預測的萎縮 0.2% 後，如今隨著通膨壓力減弱，MPC 將面臨更大的壓力，要求其放鬆煞車。