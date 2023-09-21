通膨出現冷卻跡象 英國央行中止連續14次升息

在最新數據顯示通膨低於預期後，英國央行周四 (21 日) 結束了連續 14 次升息。

英國央行自 2021 年 12 月以來一直持續升息以抑制通膨。截至今年 8 月主要政策利率已從 0.1% 升至 15 年高點 5.25%；9 月該利率維持不變。

在英國 8 月通膨大幅低於預期後，投資人就加大了對英國央行將暫停升息周期的押注。

由於食品和住宿價格趨緩抵消了加油站價格漲幅，整體消費者物價指數 (CPI) 的年度漲幅從 7 月的 6.8% 降至 6.7%，與 7% 的普遍預測大相逕庭。值得注意的是，不包括波動較大的食品、能源、酒精和菸草價格等的核心 CPI 從 7 月的 6.9% 降至 6.2%。

倫敦證券交易所數據顯示，周四早盤，貨幣市場對於英國央行是否會暫停加息還是選擇再次升息 25 個基點的分歧大約為 50-50，隨後在決定前一小時又回升至 60-40 ，支持升息。

英國央行一直在讓通膨重回低點和讓至今出奇強勁的經濟陷入衰退之間走著鋼索。英國 7 月 GDP 萎縮 0.5%，多家英國企業周二 (19 日) 發布獲利預警。

美國聯準會 (Fed) 周三 (20 日) 維持利率穩定，但表示仍預計年底前再次升息，且 2024 年降息幅度將少於之前預期。