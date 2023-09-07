英國央行總裁貝利暗示 升息周期可能已近尾聲

英國央行 (BOE) 總裁貝利 (Andrew Bailey) 暗示，英國利率很可能已經「接近周期的頂點」，因為通膨今年可能進一步「顯著」下滑，這番話顯示 BOE 可能很快就會替 30 年來最快速的緊縮循環畫下尾聲，英鎊應聲走軟。

貝利周三 (6 日) 和 BOE 九名貨幣政策委員會 (MPC) 成員中的兩名同僚一起赴國會作證，釋出 BOE 迄今最明確的訊息：擔心進一步的貨幣緊縮，可能讓經濟步入不必要的嚴峻衰退。

抵押貸款成本飆升、和幾個世代以來最劇烈的生活成本擠壓，正在嚴重打壓英國家庭，並且傷害首相蘇納克 (Rishi Sunak) 帶領的政府，可能讓他所屬的保守黨在下次大選中落敗。

貝利表示，基準利率雖然從 2021 年底的 0.1% 大幅調升到目前的 5.25%，但人們還沒有感受到大部分的升息效應。「我們絕對還會看到大量的傳遞效應到來。看起來，似乎有個較長的傳遞，(貨幣政策的) 滯後會拉長。我們必須把此事考量到政策中。」

貝利發言後，英鎊兌美元貶值 0.7% 至三個月低點，是 6 月以來首次貶破 1.25，反映投資人降低對進一步升息的預期。

英國今年初的通膨率還在百分比兩位數，如今已降到 6.8%，貝利表示通膨還會持續下滑，代表日益加接近升息循環的利率頂峰。

其他 MPC 成員近日也發表類似談話，例如副總裁 Ben Broadbent 和首席經濟學家 Huw Pill 最近都說，利率可能保持在高點更長一段時間，Pill 進一步指出，利率保持在穩定的高水準，優於急升後急降。

整體看來，英國 MPC 多數成員已經準備好暫停升息。投資人前陣子仍預測明年 2 月以前還會再有兩次每次 1 碼 (25 個基點) 的升息，但最近幾天開始懷疑 9 月 21 日再次升息的可能性。

由於跡象顯示通膨逐漸獲得和緩、經濟活動受抑制，因此全球主要央行的政策立場開始轉變。這在上個月於傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉辦的全球央行年會中，就有一些跡象：美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示，利率將保持在高點一段時間，但官員將「謹慎」行動。

英國國家統計 (ONS) 上個月公布，英國在疫情期間的經濟表現比預期強勁，在七大工業國 (G7) 當中超越德國。然而，最近的數據顯示，英國的採購經理人 (PMI) 指數減弱，零售銷售也意外疲軟，顯示企業和消費者日益感受到升息帶來的壓力。