利率上升+科技股財不佳 大型企業市值滑落

受美國利率上升和一些頂級科技公司第 3 季獲利成長乏力的打擊，大多數全球大型股在 10 月繼續下滑。

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 的市值 10 月下降近 6% 至 1.56 兆美元，其雲端業務面臨 11 季以來最慢的成長，主要是由於全球經濟放緩導致企業在雲端相關服務上的支出減少。

特斯拉 (TSLA_US) 上月市值下跌近 20% 至 6380 億美元，這主要是由於美國利率上升對電動車 (EV) 需求的影響。此外，特斯拉的主要供應商松下控股宣布減少第 2 季日本汽車電池產量，凸顯全球電動車銷售放緩。

美國晶片製造商輝達 (Nvidia Corp)(NVDA-US) 上月市值下跌 6.3% 至 1.01 兆美元。媒體報導該公司可能被迫取消向中國提供的價值高達 50 億美元的先進晶片訂單，以遵守美國政府的新限制措施。

另一方面，受第 1 財季各業務部門強勁業績的提振，微軟 (MSFT-US) 市值躍升 7.1% 達 2.5 兆美元。這大多要歸功於雲端運算和個人電腦業務的強勁表現，而客戶對其人工智慧 (AI) 產品的興趣增加也推動了成長。

同時，受中東持續衝突和油價下跌的影響，沙烏地阿拉伯石油公司市值下跌近 5% 至 2.1 兆美元。