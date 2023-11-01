美股10月表現最佳和最差個股大點名

美股 10 月發生一系列導致波動加劇的事件，包括以哈戰爭、財報季以及美國國債殖利率的大幅上升。與此同時，投資人仍在密切關注 Fed 的下一步行動。

部分股票成了贏家，另一些則經歷可怕的一個月。以下是 10 月道瓊工業平均指數、那斯達克 100 指數和標普 500 指數中表現最好和最差的股票。

●道指



道指表現最好的股票是 Verizon Communications (VZ-US)，漲幅 8.4%，第 3 季財報是推動股價上漲的主要原因。Nike (NKE-US) 以 7.5% 的漲幅排在第二。

微軟 (MSFT-US) 以 7.1% 的漲幅排在第三。該公司 10 月 24 日公布強勁的業績後股價獲得提振，財報亮點之一是雲端業務 Azure 的增幅超出預期。

開拓重工 (CAT-UIS) 在道指成份股中跌幅最大，主因該公司公布財報後股價大跌。該股 10 月累計下跌 17%。

第二大輸家是雪佛龍 (CVX-US) ，跌幅 13%，主因該公司第 3 季獲利低於預期。10 月初時消息指出，雪佛龍已達成協議以全股票方式收購獨立油氣公司赫斯 (HES-US) ，這個消息也給雪佛龍的股價帶來壓力。

●那指 100

Netflix (NFLX-US) 是那斯達克 100 指數中表現最好的股票，10 月累計上漲 9%，也是去年 6 月以來該公司股票表現最好的一個月。第 3 季 Netflix 的業績和訂閱用戶數據表現非常好，打擊帳號密碼共用是主因，套餐價格調漲是另一個給業績帶來提振的因素。

牙齒矯正器製造商 Align Technology (ALGN-US) 上月股價下跌 40%，是那斯達克 100 指數中表現最差的股票。該公司第 3 季營收和獲利均不及預期；與此同時，由於需求疲軟，管理層還調降 2023 財年的財測。10 月也是 Align Technology 自 2018 年 10 月以來表現最差的一個月。

●標普 500

保險公司好事達 (ALL-US0 是標普 500 指數 10 月表現最好的股票，漲幅 15%，也是該股自 2020 年 11 月以來表現最好的一個月。

表現最差的是太陽能設備公司 SolarEdge Technologies (SEDG-US)，該公司股票下跌的同時也拖累了競爭對手。今年至今為 Invesco Solar ETF (TAN-US) 下跌 43%，是 2016 年以來表現最糟糕的一年；利率上升和加州監管變化給家庭安裝太陽能電池板帶來了障礙。

SolarEdge Technologies 10 月 19 日公布第 3 季財報初值，並宣稱實際結果將低於預期。CEO 蘭多 (Zvi Lando) 表示：「2023 年第 3 季的後半段，公司經歷了大量訂單被意外取消，以及歐洲經銷商推遲現有積壓訂單等問題。」

SolarEdge Technologies 10 月下跌 41%，是該股史上表現最差單月。今年至今股價累計下跌 73%。