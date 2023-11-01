在Fed政策決定之前 10年期美債殖利率走升

投資人等待聯準會最新利率決定以及有關貨幣政策前景的指引，美國公債殖利率周三 (1 日) 上漲。

美東時間上午 6:12，10 年期公債殖利率上漲 3 個基點達 4.905%。2 年期公債殖利率上漲 0.2 個基點報 5.073%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點相當於 0.01 個百分點。

投資人普遍預計聯準會周三將維持利率不變，並期待與利率決定一起發布的指引以及主席鮑爾的評論，以獲取有關政策前景的暗示。

本月稍早時，鮑爾重申將通膨率降至 2% 目標的承諾，並表示即使取得一些進展，但通膨率仍然過高。最新的 9 月消費者物價指數 (CPI) 顯示年增 3.7%。

許多投資人預期聯準會周三發出訊號，表明自 2022 年初開始的升息周期已經結束。多位聯準會官員表示，美國公債殖利率上升等因素往往會收緊金融狀況，進而緩解經濟壓力，這意味著利率可能不必再走高。

市場也將向政策制訂者尋求關於利率可能保持高位多久的暗示。

同樣在周三，財政部將公布即將拍賣的政府債券計畫詳細訊息，包括拍賣規模和相關債務期限。財政部周一 (30 日) 表示將在今年最後三個月拍賣總計價值 7760 億美元的債券。

在數據方面，ADP 10 月就業變化報告和 9 月 JOLTS 職缺數據預計將於周三公布；周五 (3 日) 將公布 10 月就業報告。許多投資人希望這些數據能顯示勞動市場正在降溫，而這一直是聯準會的一個主要目標。