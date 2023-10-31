全球央行狂掃黃金 中國央行連買11月成最大買家

全球央行繼續狂買黃金，第三季淨購黃金量創歷史第三高，其中中國已連續 11 個月增持黃金。

世界黃金協會周二 (31 日) 發布最新《全球黃金需求趨勢報告》顯示，今年第三季全球央行淨購黃金 337 噸，為有史以來第三高的季度淨購金量。今年年前三個季，全球央行購買黃金需求年增 14%，達到創紀錄的 8,00 噸。

其中，中國已連續 11 個月增持黃金，成為最大的黃金購買國，前九個月已累計增儲 181 噸，創下歷史新高。其他如波蘭 (57 噸) 和土耳其 (39 噸) 是第二、三大買家，另有 8 家央行購買量超過 1 噸。

通膨和美元信用下降引發了全球央行對黃金的搶購，一方面當全球通膨上升時，黃金往往是抵禦通膨的良好工具，另一方面各國央行正在擺脫對美元的依賴。

全球央行的需求幫助黃金抵禦了美債殖利率飆升和美元強勢帶來的壓力，目前其價格徘徊在約每盎司 2,000 美元附近。截稿前，黃金期貨價格上漲 0.13%，至每盎司 2,008.30 美元。

有鑑於全球央行對黃金的狂熱需求，世界黃金協會首席市場策略師 John Reade 表示，該協會預估官方購買黃金的年度總量將接近或超過去年的 1,081 噸。

值得注意的是，雖然各國央行向國際貨幣基金 (IMF) 報告黃金收購量，但黃金的全球流動表明，官方金融機構的實際購買量遠高於官方報告的水準。

世界黃金協會預估，第三季全球銀行的購買量比官方報告的高出 1,29 噸，使官方部門的總體購買量達到 3,37 噸。這一總量是上一季的兩倍多，但比去年同期下降 27%。

