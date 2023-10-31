世界黃金協會：中國黃金需求預計繼續保持強勁

世界黃金協會 (WCC) 表示，在 2023 年剩餘時間內，中國對黃金的需求將保持強勁，同時，得益於兩年多來最旺的投資需求，中國國內金價已飆升至紀錄高位。

世界黃金協會在最新展望中表示，第三季中國金條和金幣的需求年增 16%，並將在第四季預計「保持強勁」。 基於經濟和政治的不確定性、貨幣波動和央行囤積庫存，都助長了購買熱潮。

世界黃金協會認為，中國國內經濟復甦的脆弱性，加上全球地緣政治風險的加劇，可能會繼續支撐中國投資者對黃金的避險需求。上海黃金交易所基準合約周二 (31 日) 上漲至歷史最高點，10 月漲幅接近 7%。

中國的需求也受到了不完整且不確定的經濟復甦的推動，這使得從房地產到股票等其他資產的吸引力下降。周二公布的數據顯示，中國十月工廠活動再次收縮，代表經濟仍然脆弱。

由於對中東衝突的擔憂日益加劇，全球全球金價自 5 月以來首次躍升至每盎司 2000 美元以上。 黃金傳統上是動盪時期的資金避風港，在 2020 年年中，當疫情在全球造成經濟嚴重破壞時，黃金價格就創下了歷史新高。

世界黃金協會在談到全球市場時表示：「今年全年黃金需求一直保持彈性，在高利率和強勢美元的逆風中表現良好。」 「展望未來，隨著地緣政治緊張局勢加劇以及央行持續強勁購買的預期，黃金需求可能會出現意外上漲。」

報告補充稱，如果中國人民銀行繼續建立儲備，那麼黃金在中國的吸引力將進一步增強。不過，報告認為，2024 年農曆新年比平常稍晚，可能會將部分需求推遲到明年第一季。