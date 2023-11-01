〈貴金屬盤後〉中東衝突點燃避險需求 黃金單月漲幅七個月來最強 

黃金期貨周二 (31 日) 走低，但在以哈衝突帶動避險需求的情況下，10 月表現仍創 3 月以來最佳。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 0.6%，報每盎司 1994.30 美元。

黃金現貨價下滑 0.8%，報每盎司 1980.71 美元，盤中最高曾漲至 2007.59 美元。

黃金本月上漲逾 7%，是 3 月迄今最佳單月表現。今年來漲幅更接近 10%。

雖然以哈戰爭仍無任何降級跡象，但交易員開始針對這場衝突進行更低的定價，原因是目前看來沒有任何一個阿拉伯國家加入，導致黃金失去在 10 月稍早於戰爭之初累積的漲幅。

美元在聯準會 (Fed) 會議前走強，也打壓著黃金，顯示交易員正為 Fed 會議意外鷹派的可能性作準備。

市場普遍預測 Fed 本次將按兵不動，但考量到美國通膨仍頑強、加上美國經濟充滿韌性，Fed 預料將重申高利率持續更長久的立場。

此一情境將限制金價的漲幅，因為在高利率環境中，持有不孳息黃金資產的機會成本較高。

市場也在觀望本周的 10 月非農就業報告，High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說：「如果就業數據強勁，可能推升殖利率，進而打壓金價。而若就業數據疲軟，則會提高 Fed 鴿派的機率，並讓鐘擺盪向另一個方向。」

世界黃金協會 (WGC) 表示，全球第 3 季櫃買 (OTC) 黃金需求下滑 6%，央行已從低於去年的紀錄高點下滑，珠寶商的消費也減少。

工業金屬中，銅價周二下滑 0.5% 至每磅 3.6377 美元，因中國的經濟數據令人失望，10 月製造業採購經理人指數 (PMI) 意外萎縮，非製造業 PMI 也顯示景氣擴張步調比預期緩慢。

最新數據凸顯北京當局的刺激政策，迄今只為中國經濟提供有限的支撐，而包括房市危機、疲弱的貿易等，正在抑制經濟成長。這讓投資人開始擔憂銅在未來幾個月的需求。