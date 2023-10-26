亞馬遜、萬事達卡、默克、英特爾 等58檔標普成分股今晚先後發布季報!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 44 分)

■道瓊指數：下跌 -120，跌幅 -0.36% 至 33030。

■那斯達克 100 指數：下跌 -151.25，跌幅 -1.04% 至 14327.00。

■標普 500 指數：下跌 -28.25，跌幅 -0.67% 至 4181.50。

【今日總經數據】今晚總經聚焦 ECB 利率決策會議及美國 Q3 GDP 成長率。就近期歐元區的經濟數據來看，歐元區的經濟處於烏雲壟罩的狀態，再加上通膨近來已逐漸放緩，因而市場預期本次歐洲央行將維持利率不變，將基準利率維持在 4.5%。

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今日發布季報的標普 500 成分股如下：亞馬遜、萬事達卡、默克藥廠、英特爾、UPS(完整清單請見此)。

二、美股盤前關注重點

1. Meta Q3 季報優於預期，未來展望具不確定性，盤後大跌 -3.35%：Meta 昨日盤後發布 Q3 季報，季度營收達 341.5 億美元，YOY 增長 23%，優於市場預期的 335.2 億美元；EPS 達 4.39 美元，YOY 增長 168%，優於市場預期的 3.59%。

第三季度 Meta 的支出佔收入的比重降至 59%，另外也表示對推出的 Quest 3、Ray-Ban Meta 智能眼鏡和我們的 AI 工作室為推進人工智能和混合現實所做的工作感到自豪。

財報細項方面，廣告收入增長 23.5% 至 336.4 億美元，每個廣告的平均價格比預期的 9% 下降了 6%。家庭日常活躍人數平均 DAP 為 31.4 億，較去年同期成長 7%。Facebook 月活躍用戶 MAU 每月活躍用戶數為 30.5 億，年增 3%。

展望未來，人工智慧將成為 Meta 在 2024 年工程和運算資源方面最大的投資領域，預期第四季度總收入將介於 365 億~ 400 億美元之間，市場共識為 388.7 億美元。總支出將降至 870 億~ 890 億美元之間，另外也表示預期 2023 年 Reality Labs 的營運虧損將同比增加。

2024 財年展望方面，公司表示易受宏觀環境影響，營收前景具不確定性，受未來展望不確定性及 Reality Lab 業務饋損將呈現年增影響，昨日盤後一度漲近 5% 後下跌 -3.35%。

2. 美國晶片出口禁令提前生效，輝達、AMD 等晶片股重挫：美國近日突然取消 30 日的緩衝期，將原訂於 11 月 16 日生效的新晶片出口禁令提前至 23 日生效，也就是即日起超過更新處理器效能上限的產品，銷往大陸前都須先取得許可才可出口。

受晶片禁令影響，輝達 (NVDA.US) 包含 A100、H100、L40S，以及先前專為大陸市場推出的 A800 與 H800 等降規版 AI 晶片，都必須事先取得許可才能出口；除輝達以外，英特爾 (INTC.US)、AMD(AMD.US)、科林研發(LRCX.US)、高通(QCOM.US) 等晶片相關類股昨日齊跌。

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3. 福特與美國汽車工人聯合會達成臨時協議：美國汽車工人聯合會昨日表示，已與福特 (F.US) 達成臨時協議，此將是近一個半月的罷工以來，最大的突破。UAW 副總裁兼福特首席談判代表 Chuck Browning 表示，工人們的工資將普遍上漲 25%，再加上生活成本的提高，頂級裝配廠工人的工資將上漲 30% 以上，達到每小時 40 美元以上到協議結束時，此項協議尚需該公司的 5 萬 7 千名工會成員批准，此也為另外兩家車廠達成協議的模式奠定基礎。

4. 特斯拉英國區 9 月銷量下滑 35.6%：據英國汽車製造商和貿易商協會 (SMMT) 今日公布的數據顯示，9 月特斯拉於英國註冊的新車僅有 6,427 輛，與去年同期相比大降 35.6%，特斯拉於英國的市佔僅剩 2.36%，其中 Model Y 車型 9 月跌出英國前十大暢銷車款，不過今年前 9 個月累積銷輛，特斯拉的 Model Y 仍排名第四位。

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