東京通膨意外加速 料增加日本央行決策壓力

東京 10 月份消費者價格指數 4 個月來首次意外加快上漲，這顯示通膨的黏性比預期更高，預計增加日本央行下周制定決策的壓力。

日本總務省周五 (27 日) 表示，由於飯店價格上漲和電力補貼削減，東京 10 月份不含生鮮食品的消費者價格年率上漲 2.7%，漲幅高於 9 月份的 2.5%，經濟學家此前預計數據將維持不變。

服務價格上漲 2.1%，這是自 1994 年初以來最快的漲幅 (不包括銷售稅上漲的年份)。 東京的數據是全國數據的領先指標，國家數據將於下個月公布。

周五的數據表明，物價上行壓力可能比日本央行總裁植田和男的預期更強，這可能會增加央行在下周政策委員會會議上，上調今明兩年物價前景的可能性。

第一生命研究所高級執行經濟學家 Yoshiki Shinke 表示，這些都是強而有力的數字，表明企業將成本轉嫁給消費者的程度超出了預期。 「日本的潛在通膨可能正在上升。」

黏性通膨將加劇市場對日本央行殖利率曲線控制計畫改變的猜測。 在日元進一步貶值，以及長期殖利率上升至日本央行實際上的上限之後，這種猜測繼續發酵。

此前，植田表示，他預期價格壓力將會緩解，這項預測符合近期趨勢。根據 9 月的全國數據，剔除生鮮食品的核心 CPI 較去年同期上漲 2.8%，一年多來首次跌破 3%。

東京房價加速上漲的原因，是飯店和住宿成本上漲 43%，以及抑制電費的補貼減半。另外，由於加工食品價格上漲速度放緩，稍微減緩了物價的漲幅。

不包括新鮮食品和能源在內的消費者物價上漲 3.8%，較 9 月修正後的 3.9% 放緩，但高於市場普遍預期的 3.7%。