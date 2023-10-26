〈紐約匯市〉美債殖利率又升 DXY登近一周高點 日元兌美元觸今年新低

因企業財報不佳引發對經濟前景的擔憂，加上美債殖利率重回升勢，投資人對風險貨幣的興趣降溫，美元指數周三 (25 日) 升至近一周高點。美日利差持續擴大之下，日元兌美元再創今年新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.27%，至 106.56，為近一周來最高。

Google 母公司 Alphabet 因上季雲端收入未達預期而股價重挫，令風險情緒遭受打擊，其他大型科技股也因美債殖利率上升壓力而小幅走低。

10 年期美債殖利率重拾升勢，截稿前報 4.96%，繼續朝向周一 (23 日) 盤中短暫觸及的 16 年高點邁進。

殖利率飆升牽動著全球金融市場，本月稍早一度將美元指數推至近一年高點。然而，分析師認為殖利率和美元漲勢進一步擴大的空間有限。

美國周三公布 9 月獨棟新屋銷量飆升至 19 個月新高，且建商為了吸引買家而祭出折扣，使房價中位數年減幅創下 2009 年來最大，但將近 8% 的房貸利率仍可能打擊需求。

在公布 9 月和 Q3 通膨率意外高於預期後，澳幣一度勁揚至兩周高點，通膨升溫引發市場對澳洲央行進一步升息的猜測，導致債券期貨暴跌。澳幣周三觸及日內高點後由升轉貶，截稿前跌近 08% 至 0.6301 美元。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略主管 Jane Foley 說：「有趣的地方在於，許多央行都處於類似的處境。他們已經暫停升息，市場也希望就這樣結束，但每個人都還是提心吊膽，希望通膨表現穩定，澳洲的狀況卻非如此。」

加幣兌美元大跌 0.4%，至 1.3795 加元兌 1 美元，為 3 月以來最低。加拿大央行稍早如預期維持利率不變，預估經濟成長疲軟，同時保留進一步升息的可能性，因未來兩年的通膨可能繼續處在目標水平之上。

與美國的利差持續打壓日元，日元兌美元再度貶破 150 關卡，一度貶至 150.3 日元兌 1 美元，為今年最低，截稿前報 150.1 日元兌 1 美元。交易員對任何日本當局的干預跡象保持警惕。

隨著全球利率攀揚，日本銀行 (央行) 調整殖利率曲線控制 (YCC) 政策的壓力愈來愈大。路透本周引述消息人士說法稱，隨著政策會議即將在下周展開，日銀正在討論調升殖利率上限的可能性。

加密貨幣方面，比特幣延續連日漲勢，上漲 3.2% 至 34,771 美元，逼近周二觸及的 18 個月高點。對比特幣 ETF 即將推出的樂觀情緒，本周已帶動比特幣漲約 15%。

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