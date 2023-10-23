〈美股早盤〉美債10年期殖利率觸及5%、大型科技股財報受矚 主要指數開低

美國 10 年期公債殖利率觸及 5% 大關，美股主要指數周一 (23 日) 開低，投資人靜待本周美國大型科技股財報與關鍵經濟數據。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 170 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌近 90 點或近 0.7%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌近 0.9%。

就在財報季開始之際，美國公債拋售的速度和嚴重程度引起了華爾街的矚目。隨著美國經濟資料繼續顯示出強勁的經濟成長，以及聯準會 (Fed) 官員強調在通膨減弱之前保持高利率的必要性，許多投資人正變得更加看空風險資產。

本周將有一系列大型科技股財報出爐，包含微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、Meta Platforms(META-US)、亞馬遜 (AMZN-US)，還有美國第三季國內生產毛額 (GDP) 等經濟數據。

10 年期美國公債殖利率 16 年來首次突破 5%，因市場預估 Fed 將維持利率在高位，且政府將進一步增加債券發行量，以填補不斷擴大的赤字。10 年期美債殖利率周一一度升破 5%，為 2007 年以來新高。Fed 主席鮑爾上周暗示，Fed 有意在 11 月會議上將利率維持穩定，但如果經濟韌性重新引發通膨風險，對再次加息持開放態度。

瑞穗國際 (Mizuho International) 全球宏觀策略交易主管 Peter Chatwell 表示：「5% 純粹是一個心理水準。所有殖利率的上升都給市場帶來了同樣的困難——更高『無風險』利率將鼓勵投資者減少持有股票、信貸和新興市場資產等風險較高的資產，並將更多資金配置到美國公債上。」

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師威爾森 (Michael Wilson) 表示，由於投資人面臨諸多風險——從利潤預期上調到 Fed 收緊政策——美國股市年底反彈的可能性正在減弱。美股將連續第五個交易日下跌，這是自 2022 年 12 月以來最長的連續下跌。

能源方面，隨著救援車隊開始抵達加薩地區，原油價格於周一走跌。不過，以色列仍在轟炸該區，地緣政治局勢仍然很緊張。截稿前，美國西德州原油期貨價格跌 1.19%，報 87.03 美元 / 桶；布蘭特原油期貨價格跌 0.95%，報 91.28 美元 / 桶。上周，布油和美油升逾 1%，連續第二周上升，因市場擔心，如果以色列和哈瑪斯的戰爭於全球最大的石油供應地區中東升級為更廣泛的對抗，可能會導致供應中斷。

截至台北時間周一（23 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 1.52%，至每股 170.25 美元

知名蘋果專欄作家 Mark Gurman 透露，蘋果計劃在 10 月底推出一款以 Mac 為中心的產品，該產品很有可能是 24 英寸 iMac，這一消息也許會在 10 月 30 日或 10 月 31 日宣布。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤下跌 1.08%，至每股 134.14 美元

日本競爭監管機構周一宣布，將著手對 Google 進行調查，以判斷其是否違反反壟斷法，此舉緊隨歐洲和其他主要經濟體的類似行動之後。競爭監管機構表示，他們將深入調查 Google 是否在日本的《反壟斷法》規定上存在問題，特別是 Google 是否利用向安卓智慧手機製造商提供部分收入回饋的方式，來限制安裝其他競爭對手的搜尋引擎。

雪佛龍 (CVX-US) 早盤下跌 2.82%，至每股 162.12 美元

雪佛龍周一表示，將以 530 億美元的全股票交易收購規模較小的競爭對手赫斯 (Hess)(HES-US)，以擴大其在石油資源豐富的圭亞那的業務。包括債務在內，此次交易的企業總價值為 600 億美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

美股表現慘澹，觸發「反向買入」訊號。近期出爐的美國銀行牛熊指標讀數為 1.9——處於「極度看空」區域。一般來說，當牛熊指標跌破 2.0 時，就會觸發風險資產的逆勢買入訊號。美銀首席投資策略師哈奈特 (Michael Hartnett) 表示，風險資產的反向買入訊號已經被觸發，從歷史經驗來看實際上是看漲的。買入訊號被觸發後，3 個月資產回報的中位數顯示，美股的上漲空間為 5.4%，全球股票的上漲空間為 7.6%，投資級債券為 9.1%。