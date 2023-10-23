華爾街最悲觀分析師看衰財報季 估美股無力反彈

美股第三季財報季財剛剛開始，華爾街最悲觀分析師、摩根士丹利的威爾森 (Mike Wilson) 已將其貼上令人失望的標籤。

本周將有一系列大型科技股財報出爐，包含微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、Meta Platforms(META-US)、亞馬遜 (AMZN-US)，還有美國第三季國內生產毛額 (GDP)、債券拍賣以及 2 年期公債殖利與 10 年期公債殖利率倒掛的可能，先前 10 年期公債殖利率一度與 30 年公債殖利率倒掛。美債 10 年期公債殖利率周一 (23 日) 一度升破 5%，為 16 年來新高。

威爾森表示，到目前為止，市場對企業財報的反應甚至比自己先前說的第二季「拋售消息」更為負面。截至周一，公布財報的美企股價平均單日跌幅為 1.6%，而第二季的跌幅為 0.5%。相對於整體市場而言，公司股價平均降幅為 0.8%，而第二季的降幅為 0.2%。

另外，股價對財報的正面反應比例也更小。威爾森說，隨著幾家大型龍頭科技股將在本周公布財報，這一趨勢值得密切留意。

儘管標普 500 指數成分股公司每股獲利比預期高出 7%、營收也略高於預期，但這種負面反應還是出現了。自從今年 8 月底以來，標普 500 指數成分股公司今年獲利預期下降 0.9%、對明年獲利預期又下滑 0.6%。

威爾森補充說，股市的走勢繼續表現出明顯的疲軟。雖然有些人可能會將此解讀為看漲訊號，但以長期角度來看，仍處於周期後期，獲利基本面存有風險。

他指出一些產業如必需消費品、醫療設備、電訊和能源股表現會優於其獲利預期的變化，而汽車、半導體產業的情況則恰恰相反。他認為，這支持「隨市場開始以更反周期的方式轉向，防禦型股最近獲得相對買盤」的觀點。

值得注意的是，威爾森說，標普 500 指數上周五跌破 200 日移動均線是利多消息。如果本周金價進一步跌破 10 月初的低點並不感到意外，但是基於對獲利、估值和政策 (包括貨幣和財政政策) 的看法，標普 500 指數將很難從策略上回到先前的支撐位，即 4,300-4,400 點之上。他預估標普 500 指數年底目標位落在 3,900 點。