〈房產〉買盤力道不墜 8月全台預售屋市場交易量年增23.5%

「平均地權條例」新法於今 (2023) 年 7 月正式上路後，對預售屋轉售形成重大障礙，但房仲業者統計內政部預售屋實價登錄資料，8 月預售市場交易量較年增 23.5%，總銷金額年增 34.6%； 1-8 月交易量，也較去年同期成長 6.9%；1-8 月總銷金額則年增 11.4%，增加超過千億元，顯見今年預售市場買氣不墜。

針對 2023 年各季度表現進一步觀察，雖然第一季預售市場的交易量和總銷金額相較去年雙雙減少 34.9%，但是自 2023 年第二季之後，除了 7 月有所滑落之外，其餘各月表現均較去年同期來得優異，6 月的預售交易量更是衝破 1.3 萬件，總銷金額則上看 2260 億元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2023 年第一季受到全球貨幣緊縮、經濟展望下修、以及民眾普遍看跌房價的環境下，民眾購屋態度轉趨觀望，導致房市明顯量縮。到了 2023 年第二季，全球經濟緩步復甦，升息相對和緩，使房市量能持續回溫。此外，政府定調「平均地權條例」新法中，預售屋禁止換約轉售不溯及既往，更催生一波預售屋購屋潮，使得 6 月預售屋交易量和總銷金額雙雙衝高，創下今年目前以來的最高紀錄。

至於 2023 年 7 月的預售市場表現，雖然受到「平均地權條例」新法的影響，交易量較 6 月大幅萎縮 53.8%、總銷金額減少 55.8%；但若與 2022 年同期比較，7 月預售屋交易量和總銷金額僅年減 7.1% 和 5.1%，顯示市場仍有一定量能。到了 2023 年 8 月，預售市場買氣再次鵲起，交易量較去年同期增加 23.5%，總銷金額更是突破 3 成，達到 34.6%。

統計 2023 年 1-8 月的預售市場表現，交易量較去年同期增加 6.9%、總銷金額年增 11.4%。光是今年前 8 個月的預售交易量表現，已達到 2022 年全年的 75.5%、總銷金額也達到 77.9%。陳金萍指出，相關數字顯示，「平均地權條例」政策抑制炒房手段，但未打擊自住、長期置產族群，因此對整體預售市場的影響有限，房市基本面仍有支撐。

陳金萍分析，2023 年第四季的預售屋市場若依照同樣趨勢前進，2023 全年表現有望不輸去年；若是買賣雙方對於房屋價格認知持續拉近，促進交易，今年預售市場甚至有機會比去年表現更佳。