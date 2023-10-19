〈房產〉捷運北環段動工這站周邊漲最多 新北三重區狂吸台北換屋族

北捷日前宣布環狀線北環段開工，完工通車後大幅縮短雙北通勤時間，大幅提升大眾運輸效能與區域機能，依據實價資料，沿線各站今年房價多數呈上揚走勢，其中位在新北市三重區的 Y22 及 Y23 站成長最多，年增幅分別有 6.6% 及 7.3%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，北環段沿線各站多為生活機能成熟區域，市場轉冷仍有自用買盤撐場，未來又有軌道經濟可期待，故房價發展穩定。

統計顯示，房價成長較為明顯的站點，有些房價還在 3 字頭，故還有成長的空間，例如位於新北市五股區、蘆洲區的 Y19A、Y19B、Y20 等 3 站，另一部分是生活便利，距離台北市僅一橋之隔的地段，如三重區的 Y22、Y23 兩站，雖然均價 46.7 萬、48.4 萬元在新北市非低價區，但過了重陽大橋到台北市士林區一坪房價是 6、7 字頭，一坪房價差 20 萬元，房價仍具競爭力。

住商不動產三重集賢加盟店店長黃詠暉指出，Y22、Y23 兩站在重陽重劃區，這裡有五華街商圈及小學，且過重陽橋即為台北市，生活機能佳，特別的是，建商當初在重陽重劃區推案，規劃以中、大坪數居多，這幾年雖然房價攀升，但每坪價格還是低台北市 20-30 萬元，在三重能以更低的價格換取更大的空間，吸引許多來自台北士林、社子的換屋族，因此儘管大坪數居多，房價卻不受景氣及政策打擊。

綜觀各站房價，房價漲幅都在 1.2-7.3%，僅位在士林區的 Y26 及 Y27 今年房價下修，Y26 站周邊房價跌幅 4.4%，下跌幅度最大，郎美囡表示，Y26 為轉運淡水信義線的士林站，而淡水信義線為台北市第二條通車的捷運線，軌道效益早已發酵過，且去年有多筆「欣翰士林官邸」單價 9 字頭的實價揭露，拉高去年的均價，今年缺乏高單價交易，造成平均房價下跌。