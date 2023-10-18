〈房產〉全台CVS店數平均每天新開2-3家 連鎖便利店成金雞母

台灣便利商店密度高，業者承租經營也相對穩定，也常是店房東眼中的好客，實價揭露北市中山區民生東路一處 51.82 坪的店面，9 月交易 1.08 億元、每坪 208.4 萬元，目前由全家便利商店 (5903-TW) 經營中，同時，以目前租金計算，租金報酬率約為 2.15%。

進一步觀察實價租賃資料，此一店面於 2018 年時以每月 16 萬元承租，租金採分段式調整，三年調至每月 19.32 萬元、六年調至 20.29 萬元、九年調至 21.3 萬元，因此目前的租金報酬率約為 2.15%。

第一建經研究中心副理張菱育指出，對投資店面的房東而言，過去台北市店面投報率以 2% 為投資標準，但如今隨著貸款利率調升，租金收益利潤也相對被壓縮，不過近年不少店面租賃合約會載明租金定期調漲幅度，且優質店面具穩定增值空間，因此吸引新買家入手。

今年台北市同樣也是便利商店房東易主的案例，包括大同區承德路一段的老透天店面，7 月整棟以 1.4 億元易主；5 月，北投振興街的一樓店面，以 1.12 億元易主，兩店面都由統一超商 (2912-TW) 門市經營中。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，連鎖便利商店選址通常代表周邊社區或商圈有一定人流，展店多偏好臨主幹道或三角窗，廣告效益高。由於多數便利商店都為 24 小時經營，提供商圈明亮、安全的據點，也能為周邊房市帶進更多生活機能便利性，隨著現代人對便利商店依賴度高，經營永續性高，便利店不僅是房東眼中的「好咖」，也是街坊鄰居眼中的「好厝邊」。

根據財政統計資料庫資料，全台便利商店家數，去年 7 月約 2 萬 1,481 家、今年同期則增加至 2 萬 2,307 家，一年增加 826 車店，也就是平均一天全台約增加 2-3 家的便利商店，展店速度驚人。

張旭嵐指出，便利商店經營者在承租店面時，大多會與房東簽長約，就算合約期間房東出售店面，買賣不破租賃，仍可依原租約條件繼續租賃，因此具有租期長、大型連鎖企業承租的物件，資金報酬率明確穩定，較容易吸引買家目光，以長期持有的前提來置產。