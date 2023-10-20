〈房產〉高鐵左營科技之心公辦都更案招商啟動 預計引進175億元資金

「左營高鐵科技之心公辦都市更新案」預估開發量體 7 萬坪、引進約 175 億元資金，由仲量聯行協助高雄市政府辦理，於今 (20) 日舉辦臺北場招商說明會，高雄市政府林欽榮副市長率領市府局內團隊出席，吸引近 30 家投資廠商。

「左營高鐵科技之心公辦都市更新案」位於左營高鐵站西側，為高鐵車站地區唯一 100% 公有地大面積開發精華土地，共分為 3 處基地同時招商，基地總面積合計約 7,852 坪，包含第三種商業區基地面積分別為 3,101 坪及 1,611 坪，第四種商業區基地面積為 605 坪。

仲量聯行指出，「左營高鐵科技之心公辦都市更新案」基地位處高科技 S 產業廊帶核心樞紐區位，具有高鐵、臺鐵及捷運的三鐵共構 TOD 運輸優勢，往北經由翠華路可於 5 分鐘內抵達楠梓產業園區、往南連結國道 10 號及國道 1 號高速公路，30 分鐘內達亞洲新灣區，建構完整的產業交通廊帶，以北高雄門戶指標性優越位置，為最佳的半導體產業鏈發展重心。

高雄市副市長林欽榮指出，高雄市政府持續建構優質投資環境、布建高科技產業園區等，積極進行招商引資，帶動國內外知名半導體或科技產業紛紛進駐楠梓、岡山等產業園區，如台積電 (2330-TW) 日前宣布於高雄楠梓投資二奈米先進製程廠，預計於 2025 年開始量產，高雄地區將成為全球重要的半導體供應鏈中心，同時中央也將於高雄成立全台第 3 座 IC 設計中心，建構完整產業聚落。

林欽榮指出，此一公辦都更案緊鄰三鐵共構左營站，具有交通區位優勢，將規劃企業總部等級之 A 級商辦大樓、會議空間、商業設施及景觀住宅等多元機能，將左營高鐵站區成功打造為北高雄重要商業中心門戶，串聯周圍產業園區形塑商業辦公聚落，預估開發量體約 7 萬坪、引進約 175 億元資金，備標期共 4 個月，預計於 2024 年初選出最優申請人及完成簽約作業。

高雄市政府財政局陳勇勝局長表示，本案位於南部高科技 S 廊帶中樞，未來將引入完整半導體及 IC 設計科技產業鏈，並吸引上下游紛紛於周邊地區進駐設點，高雄左楠地區由中央及地方同步投入百億交通建設，經由短中長期完善交通計畫建構產業運輸廊帶，本案更具備 TOD 三鐵共站優勢，站前商辦空間符合外商租賃需求，在科技產業聚落逐漸成形、交通路網逐步到位的發展下，本案具備辦公市場發展潛力，將為高雄打造科技入口門戶。

招商總顧問仲量聯行董事總經理侯文信表示，全台 TOD 軌道經濟持續發燒，高鐵串聯北中南科學、產業園區及商業活動，站前區土地已成為熱門投資標的，仲量聯行陸續協助投資人取得 4 件高鐵站前區域興建開發案，共計引進高鐵軌道建設周邊民間總投資金額逾 600 億元，今年期以招商顧問的角色協助高雄市政府辦理「左營高鐵科技之心公辦都市更新案」招商，再次引領 TOD 軌道經濟，開創高雄指標門戶新風貌。

侯文信進一步表示，近幾年投資人對各高鐵車站地區開發商機頗具信心，預期在高雄市政府產業政策推動及交通建設陸續完成後，本區將會形塑出高鐵車站地區成為地區商務中心的城市新風貌。