〈房產〉2023年台北前十大豪宅 都更危老案囊括半數

都更宅大翻身，房仲業者統計截至目前為止，今年台北豪宅單價前十大交易，由國泰建設 (2501-TW) 都更改建的「敦南霖園」，高樓層成交單價 282.1 萬元奪冠，總價約 3.87 億元，坪數 175.23 坪；排名第二的則是連 3 年蟬聯全台最貴的成屋豪宅「OneParkTaipei 元利信義聯勤」，6 月高樓層成交單價約 277 萬元，總價約 4.23 億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，目前台北 2023 年的前十名預售與成屋豪宅，單價都站上 200 萬元以上，且十大豪宅當中，有一半是都更危老改建的個案，顯示近年台北積極進行舊樓改建，精華地段、基地面積大的標的，讓開發商選擇規劃豪宅等級的預售案。截至目前為止，今年的十大豪宅當中，改建預售案「敦南霖園」、「勤美璞真城仰」、「永陞信義安和案」、「國賓皇琚」等都進入榜單，而這四宗預售豪宅案，均為老屋改建案例，前三者屬於都更案，「國」案則是危老案，四案的高樓層每坪落在 217.91-282.14 萬元之間，成交坪數都在 120 坪以上。

值得一提的是，首次進入榜單中的預售豪宅「勤美璞真城仰」，目前為止最高單價為高樓層戶別，8 月交易單價 222.9 萬元、總價約 2.17 億元，張旭嵐指出，此案前身是慶城福華大樓，基地位在慶城街上，緊鄰「文華苑」旁，也是少數基地破千坪的市中心新案，且該案附近有敦化北路林蔭大道、松基公園、松山機場等，吸引高端豪客的目光，目前實價登錄已揭露 6 筆交易，單價落在 208.2-222.9 萬元。

至於前十大的成屋豪宅中，屋齡都在 11 年以下，進入榜單的社區包括「OneParkTaipei 元利信義聯勤」、「松濤苑」、「潤泰敦峰」、「琢白」、「仁愛吾彊」，總價都在 2.2 億元以上，甚至不乏無貸款購入的案例，張旭嵐指出，雖然央行近年實行信用管制措施，限縮高價住宅僅能貸款 4 成，但是對富豪影響不大，市場仍不乏頂級豪宅以現金交易的案例，對富豪來說，這些超級豪宅除了物業管理公司提供頂級服務，還能單獨使用電梯，不被鄰居干擾之外，對於進出入都嚴格控管，讓注重隱私的富豪能享有寧靜的居住空間。

第一建經研究中心副理張菱育指出，今年七月《平均地權條例》新制正式上路，不少預售交易趕在新制上路前完成，不僅能保有未來換約的機會，也能不受私法人購置住宅採許可制的限制，而新制實施後，接下來的豪宅市場，將回歸自住剛性需求，買家身分也將從法人轉向自然人為主。