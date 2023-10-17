〈房產〉倉儲物流交易成長雖趨緩 商仲：新式倉儲空間將成市場主流

在電商普及、新冠疫情及供應鏈重組等因素的共同催化下，台灣倉儲物流需求明顯增加，並在 2018 年的交易成長達到巔峰，但商仲業者指出，對倉儲及物流依賴的相關產業需求已在放緩，相對於新式倉儲或升級倉儲空間的需求則在快速升溫中。

零售商、通路商、物流服務商、製造業者甚至商用不動產投資業者都在尋找全台布局北、中、南部物流倉儲的投資機會，如全家 (5903-TW)、全聯、統一 (1216-TW) 及富邦媒體 (8454-TW) 等自用型買方，在北中南三處都有投資；屬於開發經營模式的國泰人壽與永聯物流共和國也積極在桃園市擴點。

其中，統一企業集團積極在台灣北中南的楊梅、梧棲及新市投鉅資開發大型物流園區，其中，於台南市新市區樹谷園區籌建新市物流園區，營建與設備投資金額包含土地高達 100 億元，在主結構已經完成之下，預計於 2025 年上半年投入營運。

商仲業者高力國際研究部董事梁儀盈指出，依據統計資料顯示，台灣倉儲物流交易總價、交易件數與交易總面積也是在 2018 年有較明顯的成長。不過，倉儲經營業、電子商務及零售商品網購等因為 Covid 疫情蔓延而營業額大躍進的產業，隨著 2022 年底全球解封後，不論是全球電子商務銷售額或台灣網購營業額的疫情紅利都逐漸消失，年成長率明顯由逾 20% 放緩至 10%。

梁儀盈認為，近兩年台灣倉儲需求大增的原因還有使用者對於新式倉儲或升級倉儲空間的急迫性，尤其 2022 年所發生的桃園倉儲火災意外，衝擊社會環境安全，政府對於倉儲中心的消防安檢及公共安全更加重視，除了防火區塊劃設外，單層樓板達 10 米以上的高架倉儲，還需設立自動灑水設備，因此使用者便急於升級倉儲空間，而過往那些舊工廠或農地工廠改裝作為舊式倉儲勢必無法滿足業者，再加上這類老舊倉儲亦無法取得相關綠建築認證，在 ESG 永續浪潮之下，也將漸漸被市場所淘汰。

高力國際資本市場及投資服務部洪煥哲董事指出，台灣在北中南三處都已有成熟的倉儲聚落，北部是台灣最大消費熱區及生活圈，桃園市因有地利之便及產業聚落優勢，為台灣最主要的物流倉儲重鎮，尤以機場周邊及國道一號沿線深受物流業者青睞，目前區域行情約每坪每月 700-900 元。中部是台灣南北運輸中繼站，有產業聚落效應且可快速南來北往連結，區域內供給目前以冷鏈倉儲為主，租金約每坪每月 850-950 元。另外南台灣也因為南科的快速發展及半導體聚落南移，創造南部產品倉儲需求，帶動定住人口及民生消費潛力，也提供第三方物流業者發展空間，目前區域內新式倉儲的租金行情也已成長，來到每坪每月 650-700 元。

洪煥哲指出，目前倉儲物流的物件詢問度仍高，惟市場上釋出供給相當有限，因此也使得今年前三季為止的倉儲物流交易量相對去年下滑。倉儲物流業者在選點時以國道或快速道路沿線、產業園區周邊為佳，而近年對於建物安全的重視使得倉儲需求面臨轉型，新穎、安全性高與設備升級的空間將成為市場主流，因此單層面積以大於 5,000 坪為佳。

同時，在考量車輛及卸貨空間後，換算土地面積則以 8,000-10,000 坪為佳。而伴隨著建築物綠色浪潮來襲，使用者更重視建物永續，在設計上將會更重視災害風險檢視、區塊劃設強化、安全及智慧應用等能力。