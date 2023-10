富士康被查稅 中國學者：台商應為兩岸和平發揮積極作用

陸媒披露中國官方對鴻海集團 (2317-TW) 旗下富士康查稅,中國學者指出,台商應為兩岸和平發揮積極作用,鴻海集團對此在周日(22 日)發布重訊,表示會積極配合相關單位的相關作業。

據《環球時報》周日報導,消息人士透露,中國稅務部門近期依法稽查富士康在廣東、江蘇等地重點企業的稅務,自然資源部門也對富士康在河南、湖北等地重點企業的用地情況展開現場調查。

富士康的消息衝上微博熱搜,截至台灣時間周日晚間 8 點半左右,熱搜榜第一名是「富士康被查」,凸顯這項消息的熱度。

廈門大學台灣研究院副院長張文生表示,有關部門對任何涉嫌存在違法違規行為的企業進行稅務稽查、用地情況調查,屬於正常依法行政,合情合理合法。富士康旗下企業有義務積極配合稽查、調查,若確有違法違規行為,應認錯認罰、加緊整改。

張文生表示,北京歷來歡迎、支持台商到大陸投資,依法保護台商台企合法正當權益。近年來,有關部門提出一系列給予台胞台企同等待遇的政策措施,讓其更好分享新時代大陸發展機遇,在大陸投資建廠的台企普遍受益。

張文生說,作為指標性台資企業,富士康更是獲利良多,在大陸做大做強,旗下工業富聯還在 A 股主板上市,並反哺母公司鴻海集團。

張文生強調,富士康等台資企業在中國分享發展紅利、獲得長足發展的同時,也應承擔相應社會責任,為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用。

鴻海集團對此在周日下午發布重訊,表示「合法合規為鴻海在全球各地的基本原則。集團會積極配合相關單位的作業辦理」。

鴻海同步發步英文聲明,聲明指出:Legal compliance everywhere we operate around the world is a fundamental principle of Hon Hai Technology Group (Foxconn). We will actively cooperate with the relevant units on the related work and operations.