〈台股盤前要聞〉富士康遭中國查稅、麗臺銀彈到位搶攻AI應用 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。鴻海旗下富士康 (Foxconn) 在中國多地企業傳出遭查稅，對此，鴻海昨 (22) 日發出重訊表示，會積極配合相關單位作業；板卡廠麗臺私募現增 6.69 億元，資金全數到位，引進包括雲端伺服器機箱製造商大訊科技，及電源供應器廠肯微科技為策略投資夥伴，攜手拓展 AI 領域應用。以下是今 (23) 日必看重要財經新聞。

富士康中國多地企業遭查稅 鴻海：積極配合作業

鴻海 (2317-TW) 旗下富士康 (Foxconn) 在中國多地企業傳出遭查稅，對此，鴻海昨 (22) 日發出重訊說明，合法合規為集團在全球各地的基本原則，會積極配合相關單位作業。閱讀全文...

麗臺私募資金到位 攜伺服器、電源供應器廠搶攻 AI 市場

板卡廠麗臺 (2465-TW) 私募現增 6.69 億元，資金全數到位，引進包括雲端伺服器機箱製造商大訊科技，及電源供應器廠肯微科技為策略投資夥伴，市場預期，三方將攜手拓展 AI 領域應用。閱讀全文...

AI 需求挹注 + 低基期 經濟部預估外銷訂單最快 11 月轉正

經濟部統計處公布台灣 9 月外銷訂單，訂單金額 514 億美元、年減 15.6%，連 13 黑，但統計處樂觀預期，在 AI 需求挹注、去庫存化及低基期等因素帶動下，預估最快 11 月外銷訂單有望轉正。閱讀全文...

瑞昱明年 PC 有兩大換機動能 車用再迎第二波成長

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 召開法說會，發言人黃依瑋表示，微軟已宣布將在 2025 年終止支援 Win10，加上疫情間購買的筆電也進入更新週期，將是明年 PC 換機潮兩大動能，另外在車用領域，預期未來 2-5 年包括 Wi-Fi 7、Audio DSP 等都會陸續導入汽車中，是第二波車用業績成長動能。閱讀全文...

台灣光罩員工每人獲 1 萬元紅包 營收目標挑戰 10 億美元

台灣光罩 (2338-TW) 21 日舉辦三十五週年慶與集團家庭日活動，由於今年杭州亞運中為台灣摘下首面圍棋金牌得主許皓鋐是光罩集團艾格生員工子女，執行長吳國精為肯定及鼓勵許皓鋐表現，特別在活動中頒贈 100 萬元獎勵金，同時宣布台籍員工每人可獲 1 萬元紅包；總經理陳立惇也說，公司將以 10 億美元營收為公司目標。閱讀全文...