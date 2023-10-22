麗臺私募資金到位 攜伺服器、電源供應器廠搶攻AI市場

板卡廠麗臺 (2465-TW) 私募現增 6.69 億元，資金全數到位，引進包括雲端伺服器機箱製造商大訊科技，及電源供應器廠肯微科技為策略投資夥伴，市場預期，三方將攜手拓展 AI 領域應用。

麗臺此次辦理私募發行股數共計 2.5 萬張，其中，大訊科技認購 1.6667 萬張、肯微科技則認購 8333 張，私募價每股 26.76 元。

據了解，大訊科技提供伺服器機殼設計、散熱模組研發製造、系統開發等解決方案，近年更積極研發 5G、AI 的伺服器產品，包含從機構研發到系統整合的技術服務，集團更規劃 10 年內投資逾 200 億元在最新製程及技術的產業園區。

肯微科技聚焦在高效能伺服器電源供應器，並擁有全球最多鈦金級 80 PLUS 認證，提供 96% 電源效率的環保節能電源供應器給全球資料中心，隨著資料中心及雲端需求增加，公司近年也更強化高效能伺服器電源佈局。

麗臺 AI 布局有兩大方向，一是輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 的標準型產品，另一方面則是將 AI 應用擴大，針對半導體、光學的產業或是智慧製造領域提供完整方案。

產業解決方案部分，麗臺董事長盧崑山曾透露，將與私募案合作夥伴大力推展 AI 系統與軟體整合應用，此外，合作夥伴也對麗臺醫療產品也表達興趣。