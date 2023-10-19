輝能立足台灣放眼世界 首推PCR次世代固態電池

固態電池廠輝能科技推出全球獨家的「PCR 次世代固態電池」解決方案，期能提前符合歐盟執委會（European Commission）於 2023 年拍板定案「2035 年禁售燃油車」，達到 2050 淨零碳排的目標，同時跟進國際能源署（IEA）於報告中指出電動車為未來汽車產業發展之大趨勢。

輝達規劃不但得到歐盟認可並同意補助 15 億歐元，未來更將於 2024 年在法國建造超級工廠，達成次世代固態電池量產目標。

此外，為因應公司高速成長，輝能科技 C 級高階主管也將全面到位，並於創辦人暨執行長楊思枬帶領下制訂完善的經營策略，將與台灣優良合作夥伴攜手邁向國際市場，印證輝能不僅僅是一間台灣公司，更是以台灣出發佈局全球的國際企業。

輝能科技是一間專注於次世代電池研發及製造的能源創新公司，更是全球唯一成功量產次世代固態電池的公司，並期望透過推動能源方案推動電動化新世代，邁向 2050 淨零碳排。

歐盟執委會今年 8 月 3 日宣布通過法國政府對輝能高達 15 億歐元的補助案，而輝能科技也將於 2024 年在法國成立超級工廠，邁向國際市場，雙方合作不僅將強化輝能科技於歐洲電池產業鏈的重要性，也彰顯歐盟對輝能科技次世代固態電池商業化可行性的認可，輝能科技更承諾協助法國及歐洲汽車產業加速實現淨零排放，以及開發永續能源解決方案的決心。

輝能推出全球首款「PCR 次世代固態電池」解決方案，P、C、R 橫跨三大領域的核心技術，分別為「Performance 性能」，著重於提高次世代固態電池的電性效能、穩定度、安全性及耐用度，與市場同級產品比較，提早 2 至 6 年達成同類型產品效能發展目標。

「Cost 成本」，在「化學系統」、「製造技術」及「資源循環」三個開發面向，透過優化材料、提升生產效率、簡化製程及提高回收性等方式，進而降低電池製作成本以及車用市場客戶端在產品開發上的投入成本。

「Resource 資源循環」則是透過「3 低」準則，重複使用材料與提高回收再利用率，以達到最高程度的資源循環和成本減少，達成真正地潔淨能源。

另外，輝能持續投入於法國超級工廠建置，同時深化與各大車廠之合作及產業鏈佈局，以實現次世代固態電池商業化並供應全球電動車市場。為了在財務面支持如此高速的成長，首位財務長 Ron Wirahadiraksa 已在 10 月上任。

Wirahadiraksa 的首要任務是在公司高速成長的過程中建立合規、國際化的財務架構，並以宏觀角度擬定財務策略與控管潛在風險，確保輝能在多變的電動車市場中續創造優勢。

輝能科技將在創辦人暨執行長楊思枬與國際化的頂尖領導團隊的帶領下，制定公司短中長期經營策略並建立完善的組織架構，確保公司在多變的情勢下仍持續創造優勢。