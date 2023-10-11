〈房產〉信義區沿街店租追上東區 每坪以1.3萬元創今年第二高

根據最新實價資料顯示，店面市場有築底復甦跡象，最新北市實登有筆每坪 1.3 萬元的店面租賃揭露案件，地點就位於知名韓烤站著吃烤肉的對面，一樓的租金店面單價是今年北市實價揭露的第二高，如以每坪 1.3 萬元的租金高價來看，已經有追趕上東區的趨勢。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，相較於東區、士林夜市與西門町等國際觀光夜市，在過去兩年疫情期間，沿街店面深受疫情衝擊，信義區的市府商圈以內需消費為主，未見大幅空置狀況出現，即使空置也很快可以找到新的租客，區域內指標店面甚至出現每坪萬元以上實價紀錄，頗有超越東區的氣勢，尤其區域內的忠孝東路五段沿線到永吉路三十巷，都是熱門店面區段，永吉路三十巷甚至有手搖一條街的稱號。

此次實價揭露是台北市忠孝東路五段 167 號，月租 33 萬元，前一個租客是登山品牌山頂鳥，此次承租除了一樓店面外，二樓也一併承租，二樓實價揭露月租 7.5 萬元，每坪租金就剩下 3018 元，不過以 2 樓公寓來看，月租 7.5 萬元租金行情也算不錯的水準。

曾敬德指出，統計今年以來單坪破萬的店面實揭已經達到 12 筆，其中最多還是在西門町商圈內，累計今年已經有 7 筆單價突破萬元，東區巷內則有兩筆小店面單坪租金萬元，顯示國際觀光商圈開始觸底復甦。